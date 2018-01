Zirbenschnaps mit Schwarzenegger bei der G-Klasse-Premiere in Detroit

Detroit. Am Vorabend der Automesse NAIAS (North American Int. Autoshow) bat Mercedes Medienvertreter aus der ganzen Welt - und, wie sich herausstellen sollte, einen US-Filmstar steirischer Herkunft als Überraschungsgast - ins Michigan Theatre in Downtown Detroit. Geheiligter Boden, wie Mercedes-Chef Dieter Zetsche anfügte: Das einstmals prächtige Theater steht für die Boomjahre der Industriemetropole, die bis in die 1970ern zu den vier größten Städten der USA zählte. Die großen Namen des Entertainments, von Fred Astaire über Audrey Hepburn bis Frank Sinatra, standen hier im Scheinwerferlicht. Das Theater wurde zudem auf jenem Gelände errichtet, auf dem Henry Ford an seinem ersten Automobil gewerkt hatte.

Die Zeiten sind freilich lang vorbei, und auch vom Glanz der guten Jahre ist nicht viel geblieben: Detroit ähnelt zu weiten Teilen einer Geisterstadt, das Michigan Theater ist eine Ruine.

Umso spektakulärer die Show, die Mercedes im Innern des Gebäudes für ein Auto ausrichtete, das zweifellos besser über die Jahrzehnte gealtert ist. Im Jahr 2017 feierte die G-Klasse ihr stärkstes Verkaufsjahr mit 22.000 Exemplaren - beachtliche Leistung für ein Auto, das 1984 von Graz aus auf die Straße und vor allem ins Gelände fand, und das seither zwar stets gepflegt und bestmöglich an Sicherheits- und Komfortbedürfnisse angepasst wurde, im Grunde aber über fast vier Jahrzehnt technisch unverändert geblieben ist. 80 Prozent der gebauten Fahrzeuge sind heute noch unterwegs, sei es im Forstbetrieb, im militärischen Einsatz oder in Beverly Hills und anderen besseren Wohnlagen, deren Garagen mit diesem Must-have vermögender Autoenthusiasten geschmückt werden. Den nun anstehenden Generationswechsel feierte Mercedes mit einer bombastischen Darbietung, an deren Höhepunkt Arnold Schwarzenegger aus dem Auto stieg. „Eine Ikone von ähnlicher Statur“, führte Dieter Zetsche den Ehrengast ein.

„Als ich von der neuen Generation hörte, betete ich, dass ihr den Look so belässt“, gab Schwarzenegger zum Besten - „ich bin seit 25 Jahren G-Klasse-Fahrer. Das Auto kann alles jederzeit und mühelos, deswegen liebe ich es.“

Wasser statt Zirbenschnaps

Die neue Generation mag trotz signifikanten Größenwachstum 170 kg leichter geworden sein, das Chassis um 55 Prozent steifer und die Wattiefe auf 700 Millimeter erhöht, doch die ikonenhaften Details blieben unverändert, versicherte Zetsche dem Auditorium. Dabei zog er einen Türgriff aus der Sakkotasche - eine von mehreren charakteristischen Elementen, die exakt in alter Form beinhalten wurden, um die Fans nicht zu vergraulen.

Bevor Zetsche und Schwarzenegger Cowboyhüte tauschten und mit einem Zirbenschnaps auf der Bühne quasi Bruderschaft tranken - der Akt kann kaum gelten, da es sich dem Vernehmen nach um Wasser gehandelt hat - liess sich Schwarzenegger noch eine elektrische Variante des steirischen Wahrzeichens zusagen: „Alle Baureihen werden elektrifiziert“, versprach der Mercedes-Chef. „Ich habe einen elektrischen G-Wagon“ (Spezialanfertigung des oberösterreichischen Spezialisten Kreisel, Anm.), mahnte Schwarzenegger, „und der fährt fantastisch.“

Mehr über die technischen Neuerungen der zweiten G-Generation am Freitag in AutoMotor