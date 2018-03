Wo sind eigentlich all die Cabrios hin?

Ferrari entbietet den neuen, wunderschönen Portofino, der geschlossen ebenso verzückt wie offen. Lamborghini reicht beim Genfer Autosalon den Huracan Performante als Spyder nach einer der klangvollen Begriffe für Autos mit ohne Dach, wie auch Roadster oder Droptop. Aber sonst muss man schon lang nach einem Offenen suchen.

Während es in der Luxusklasse wohl immer offene Autos geben wird, hört sich das Fahren mit geöffnetem Verdeck in preislich gemäßigteren Breiten schön langsam auf. Oder nicht? Viele Marken haben gar keine Cabrios mehr im Sortiment. Darunter auch Peugeot, wo es eine sehr lange Cabrio-Tradition gab.

Der Grund ist einfach: Diese Modelle rechnen sich kaum. Das Traumauto ist nicht mehr automatisch offen. Die heutigen Traumautos sind SUVs da gibt es sogar ein Cabrio, den Range Rover Evoque. Ein Zeichen der Zeit. Denn allerorts regiert der Rückzug in die rollende Festung. Man exponiert sich nicht mehr so, wie das in einem Cabrio offenbar empfunden wird.

Hut ab. Hier sieht es nicht zufällig wie in einem Flugzeugcockpit aus. Ab Tempo 300 fühlt es sich auch so an. – Beigestellt

Und es gibt auch handfeste Gründe: Es macht nicht viel Spaß, in einem offenen Auto einem Diesel hinterherzufahren. Die meisten Neuwagen, jedenfalls in besserer Ausstattung, haben Luftgütesensoren für die Innenbelüftung. Da wird schnell zugemacht, wenn das System dicke Luft registriert. Der Mensch am Steuer merkt davon nichts und das ist ihm so auch genau recht. Im Cabrio ist man nicht nur den Elementen ausgeliefert, man riecht auch genau, wie es um die Abgase bestellt ist. Darauf kann man verzichten.

So wie es die Chinesen schon immer tun: In China sind Cabrios unverkäuflich. Etwas Dümmeres, als sich den städtischen Umständen ungeschützt, ungefiltert auszusetzen, kann sich der typische Autokäufer dort gar nicht vorstellen. Das Cabriofahren beschwingt, aber es setzt auch eine gewisse Sorglosigkeit und Leichtigkeit voraus. Aber womöglich gibt es ja ein Comeback. Im nächsten Jahr bringt VW das SUV T-Roc als Cabrio. Das SUV als Retter der Offenen das wäre wirklich originell.