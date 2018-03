Skoda Karoq: Am Ende verwendet man ihn doch

Skoda hat traditionell eine Vorliebe dafür, sich mit einer Art von Zwischengrößen über klassische Pkw-Segmente hinwegzusetzen. Darin kann man einen Mehrwert sehen, denn die Käufer wissen mit ein paar Extrazentimetern durchaus etwas anzufangen.

Fast schon obligaterweise sind auch beim Skoda Karoq die Dinge so gelagert. Es ist korrekt, dass sich der Tscheche die Plattform mit einer ganzen VW-Konzernfamilie teilt, bautechnisch am engsten mit dem VW T-Roc und dem Seat Ateca. Doch er ist größer als beide, im Fall des VW sogar markant.

Bis auf zehn Zentimeter Längenunterschied reicht er gar an den deutlich teureren Tiguan heran, und was das Schöne ist: Beim Radstand, dem relevantesten Maß für die Platzverhältnisse an Bord, trennen die beiden nur vier Zentimeter. Das war beim Vorgänger, dem Yeti, nicht der Fall. (Bei genauerer Betrachtung ist es der Tiguan, der vom Skoda als Erster in den Schwitzkasten genommen wird – der Karoq hat schließlich auch die modernere Ausstattung und die neuen Benzinmotoren im Sortiment.)

Wir vermuten

Unsere Vermutung: Manch einer, der sich in der ersten Begeisterung für den Skoda Kodiaq entschieden hat, stellt mit Eintreffen des Karoq fest, dass er damit vielleicht auch das Auslangen gefunden hätte. Freilich: Sieben Sitze sind im kleineren der beiden nicht zu haben.

Ein Vergleich steht noch aus, bevor wir uns auf dem Fahrersitz einrichten: mit dem Octavia, der bei uns unangefochten die Skoda-Verkäufe anführt und insofern nicht als Geheimtipp gelten kann. Fünf Zentimeter mehr Radstand, also Abstand zwischen den Achsen, bei 30 cm mehr Gesamtlänge: Wer rein nach dem Platz geht, findet im Combi mehr davon, zu Preisen, die bei vergleichbarer Motorisierung und Ausstattung 2000 Euro niedriger liegen als beim Karoq. Nicht die Welt, wenn man es aufs höhere Sitzen abgesehen hat und sich für die erfrischende Erscheinung des Formats begeistern kann. Tücke des SUV-Formats: Im Karoq hört und spürt man ein bisschen mehr, dass man fährt.

An Bord des Karoq bleibt nicht viel anderes übrig, als ins Hohelied über Verarbeitung und Innenraumqualität der Marke einzustimmen. Hier fühlt man sich auf Anhieb wohl, das Cockpit ist aufgeräumt und übersichtlich, im schlimmsten Fall kann man es ein wenig bieder nennen, wie dieses Mistkübelchen in der Türablage, das an Tischmistkübel in der Frühstückspension erinnert. Und? Am Ende verwendet man es doch.

Rührend

Einziger Schönheitsfehler, den man mit nicht unhappigen 2200 Euro beheben muss: der Schalthebel. Zwar kann man gegen die Bedienbarkeit des manuellen Sechsganggetriebes gar nichts sagen, das Auto geht gut von der Kupplung, doch wozu eigenhändig im Getriebe rühren, wenn ein DSG das geschmeidig übernimmt?

Ähnlich, aber nicht ganz so eindeutig verhält es sich beim Motor unseres Testexemplars: Der 1.0 TSI, ein Turbodreizylinder mit einem Liter Hubraum, ist der Sache schon gewachsen. Auch im Sinne des Unterhalts eine kostengünstige Lösung, die einen nicht ärmlich dastehen lässt.

Man sollte dann aber Probefahrten mit dem 1.5 TSI besser vermeiden. VWs neuer kleiner Hightechbenziner – 1,5 Liter Hubraum, Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, 150 PS – hat uns soeben im Seat Arona richtiggehend begeistert. Der Verzicht auf Allrad fiele uns da leicht, denn dieser ist im Fall des Karoq an den 150 PS starken Dieselmotor gebunden.

Überraschend war unser Test-Karoq in Basislinie ausgestattet, denn gefehlt hat eigentlich nichts. Sinnvolle Extras: Edel-Radio-Navi Amundsen, elektrische Heckklappe, LED für den Innenraum.

SKODA KAROQ 1.0 TSI Maße. L/B/H: 4382/1841/1603 mm. Radstand: 2638 mm. Leergewicht 1340–1540 kg (von Ausstattung abhängig). Kofferraumvolumen 521–1630 Liter. Motor. Drei-Zylinder-Otto-Turbo, 999 cm3. Leistung max.: 85 kW (115 PS) bei 5000–5500/min. Drehmoment max.: 200 Nm bei 2000–3500/min. 0-100 km/h in 10,6 sec. Vmax: 187 km/h. Testverbrauch: 7,2 l/100 km. Frontantrieb. Sechsganggetriebe man. Preis. Ab 25.790 Euro (Ambition).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2018)