Von der Drehzahl bis zur Sitzeinstellung: Datenspeicher Auto

Moderne Pkw sind ein Segen: Dank Echtzeitdaten wissen sie zum Beispiel, ob Parkplätze in einer Garage frei sind. Moderne Pkw sind aber auch ein Fluch: Sie produzieren und speichern eine Unmenge an Daten, die detaillierte Fahrerprofile ermöglichen. Und an diesen Daten sind nicht nur Autofirmen interessiert.