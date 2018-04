Thors Hammer im Blick, das Premium-Rudel im Visier

Es hat nicht nur den Anschein: Neue Modelle der hochgeschoßigen Kategorie fahren im Wochentakt vor. Die SUVs der kleineren Größenklassen reihen sich Tür an Tür auf dem Markt. Kein anderes Fahrzeugsegment wächst dynamischer.

– (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Da darf ausgerechnet Volvo nicht fehlen, jene Marke, die durch den Überraschungserfolg des XC90 schon frühzeitig (genauer: 2002, zeitgleich mit dem Porsche Cayenne) auf der SUV-Welle aufritt. Hochbau der Marke Schwedenstahl, etwas subtiler dargebracht als von der zähnefletschenden Konkurrenz, bis heute ein gutes Rezept. Auch der nachgeschobene kleinere XC60 macht Volvo (und den chinesischen Eigentümern) viel Freude.

Keine Nachhilfe nötig

Das ist gleich der erste Pluspunkt des XC40: Er ist keine auf 4,42 Meter Länge geschrumpfte Variante des fünf Meter langen XC90 oder des XC60 mit seinen 4,7 Metern. Hier steht ein unverkennbar zur Modellfamilie gehörendes, aber doch sehr eigenständiges Auto, das geringere Größe nicht als geringeren Wert darstellt.

In Sachen Straßenpräsenz braucht der XC40 keine Nachhilfe. Die Proportionen sind mustergültig, jeder Eindruck von mopsiger Pummeligkeit ist kunstfertig vermieden.

Wie bei jedem SUV helfen möglichst große Räder, auf unser Testexemplar waren 20-Zöller geschnallt – Teil der R-Design-Ausstattung, bei uns die höchstmögliche. Dementsprechend wird der XC40 ausgiebig begutachtet auf der Straße, man tut das bei einem Volvo augenscheinlich unbekümmerter als bei einschlägigen deutschen Konkurrenten, die man außerdem seit längerer Zeit alle irgendwie zu kennen scheint. Gut auch, dass Volvo keinen Sportwagen im Sortiment hat, den man per Mimikry als SUV entbieten wollte – das hat bei Jaguar mit dem E-Pace nicht so überzeugend geklappt.

An der mit Premium-Labeln winkenden Überholspurflotte misst sich der XC40 denn auch, mit der Zielgruppe Architekten und andere Freigeister bescheidet sich Volvo längst nicht mehr. Der XC40 ist auf Eroberungsfeldzug in einem Segment der ausgefahrenen Ellbogen, und dabei hat er Thors Hammer im Blick (jedenfalls in der LED-Signatur der Scheinwerfer).

Technologisch tritt die Baureihe auf keine Weise unkonventionell, nämlich mit Stahlunterbau an, samt den erwartbaren Gewichtsverhältnissen deutlich über den eineinhalb Tonnen. Die neue Plattform – eine andere als XC60 und XC90 – ist auf Elektrifizierung eingerichtet, einstweilen verrichten aber Verbrennungsmotoren Dienst. Mit keinem Zylinder weniger als im großen XC90 übrigens, wobei das nicht stimmt: Als Einstiegsvariante T3 (156 PS) hat man einen Turbo-Dreizylinder unter der Haube. T4 bedeutet Vierzylinderturbo mit zwei Litern Hubraum und 190 PS, T5 das Gleiche mit mehr Leistung (247 PS) und Allradantrieb. So weit die Benziner.

Eine feine Maschine, der T5, im behutsamen Umgang an der Grenze zur akustischen Wahrnehmbarkeit operierend, auf Wunsch aber vehement losbrechend und (verhalten) röhrend. Allenfalls am Trinkverhalten gebricht es, es gelang uns nicht, neun Liter zu unterschreiten.

Perfekt auf den Antrieb abgestimmt ist neben der Achtgangautomatik auch der Pilot Assist, der uns mit seinen souverän dargebrachten teilautonomen Fahrkünsten überraschte. Selbst auf kurviger Landstraße hält das Auto verlässlich, fast mit Sportsgeist die Spur, der Stop-and-go-Betrieb gelingt ohnehin ruck- und mühelos.

Der XC40 ist generell mit einer Akribie abgestimmt, die man sonst gern den Deutschen zuschreibt, aber das lässt sich so nicht mehr halten. Der Volvo ist die vollwertige Alternative – und so tritt er freilich auch in der Preisliste auf.

Zumindest in der fahrdynamisch aktiveren T5-R-Design-Variante ist der BMW X2 in der sportlichen Wertung kein vermessener Gegner, und der gibt sich preislich noch etwas unerschrockener.

Die zünftigen Knuffe, die man auf schlechter Fahrbahn einstecken muss, sind dem SUV-Hochbau mit seiner straffen Federung für forsche Kurvenfahrt geschuldet, also klassenüblich.

Am Bordsystem, wie schon in den größeren XC-Brüdern, erleben wir die bislang einzige Spielart, die als Touchscreen-Ausführung nicht mit Menü-Verschachtelung nervt und vom Fahren nicht ablenkt.

Highlight im gefällig aufgeräumten Innenraum sind wohl die Sitze, die als wohlgeformte und besonders schlanke Skulpturen Knieraum im Fond freischlagen – ebenso wie beim Lenkrad und den Armaturen und allerlei Dekordetails schlägt hier das skandinavische Händchen für Designarbeit voll durch. Wie schön, dass man dem Format ohne Neuerfindung doch noch frisch-fröhlich Substanz und Anspruch abringen konnte.

VOLVO XC40 T5 AWD R-DES. Maße. L/B/H: 4425/1863/1652 mm. Radstand: 2702 mm. Leergewicht: 1772 kg. Ladevolumen: 460–1336 Liter. Motor. R4-Zylinder-Otto-Turbo, 1969 cm3. Leistung max.: 181 kW (247 PS) bei 5500/min. Drehmoment max.: 350 Nm bei 1800–4800/min. 0-100 km/h in 6,5 sec. Vmax: 230 km/h. Testverbrauch: 9,3 l/100 km. Allradantrieb. Achtgangautomatik. Preis. Ab 46.535 Euro. R-Design (wie getestet): ab 50.113 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)