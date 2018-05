Schon am Anschlag: Hat das Lenk rad eine Zukunft?

Das erste Auto hatte keines, und das letzte wird vielleicht auch keines haben: Das Lenkrad mag irgendwann für nicht mehr als eine Ära stehen, in der wir unsere Autos noch eigenmächtig in den Graben lenken durften.

Das nicht zwangsläufig runde Bauteil, wie wir es kennen, steuert seit etwa 120 Jahren die Fahrtrichtung. Davor behalf man sich mit Kurbeln, beim Patentmotorwagen von Carl Benz, Baujahr 1886 und gemeinhin als das erste Automobil geltend, sogar nur einteilig.



Was man für eine simple Lösung für allererste Fahrversuche halten könnte, war allerdings schon eine aufwendige und gefinkelte Konstruktion, die verhinderte, dass sich Bodenunebenheiten auf die Betätigungskraft der Kurbel auswirkten.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 29. April 2018)