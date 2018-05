Wie Frank Sinatra als Dirty Harry

Aussehen ist wichtig. Nehmen wir den Filmklassiker „Dirty Harry“ aus dem Jahr 1971 über einen kaltblütigen Polizisten. Clint Eastwood schaffte damals mit seiner Darstellung des zynischen Inspektors Harry Callahan endgültig den Durchbruch. Ursprünglich sollte Frank Sinatra die Hauptrolle übernehmen. Undenkbar, dass Ol' Blue Eyes genauso glaubwürdig wie Eastwood Kriminelle abknallt.

Und damit sind wir beim Mitsubishi Eclipse Cross, mit dem die Japaner den Namen ihres einstigen Sportcoupés in einem (viertürigen) SUV-Coupé zurückbringen. Ein Auto, das aus der Masse hervorsticht. Ein martialischer Auftritt, meinen manche. Mit den coupéartigen Konturen auf jeden Fall ein dynamischer und sportlicher. Eine scharf geschnittene Silhouette, ein keilförmiges Profil, ein Heck, das für Diskussionen sorgt, aber auf jeden Fall einzigartig ist, athletisch wirkende Radhäuser.

Man steigt also ein und gibt Gas – und was dann passiert, ist wie Frank Sinatra in der Rolle des Dirty Harry: völlig falsch gecastet, das passt nicht zusammen.

Beginnen wir bei der stufenlosen Automatik, die in Japan so populär ist. Geben wir im Eclipse Cross Vollgas, jault er auf wie eine Katze, der man auf den Schwanz gestiegen ist. Erst nach und nach holt die Geschwindigkeit das Motorengeräusch ein. Im Nissan X-Trail (siehe nebenstehenden Testbericht) stört das kaum, weil man das gutmütige Familien-SUV gar nicht sportlich fahren will. An ein Coupé hat man aber andere Anforderungen.

Nehmen wir also zum Schalten die chic aussehenden Wippen beim Lenkrad, die sich wie bei einem Ferrari nicht mitdrehen. Effekt? Null. Mitsubishi hat zwar acht Gänge in die CVT-Automatik programmiert, die Simulation funktioniert aber nicht wirklich. Das weich abgestimmte Fahrwerk würde eine sportliche Fahrweise aber ohnehin nicht unterstützen.

Dabei arbeitet der neu entwickelte 1,5-Liter-Turbobenziner mit seinen 163 PS kräftig. Bei unserem Fahrverhalten aber nicht unbedingt sparsam: 8,9l/100km verbrauchte er im Test.

Innen setzt Mitsubishi auf modernste Technik: Statt eines fix eingebauten Navis gibt es Apple Car Play bzw. Android Auto. Leider hat Android Auto bei uns mit zwei verschiedenen Handys die halbe Zeit nicht funktioniert. Und noch etwas trübte die Fahrfreude: Das ausfahrbare Head-up-Display ließ sich nie so weit neigen, dass ein groß gewachsener Fahrer (1,90 Meter) die ganze Anzeige sehen konnte.

Der Eclipse Cross kostet ab 25.900Euro. Wer gern gemütlich fährt, aber das in einem sportlich aussehenden Auto machen will, ist hier gut aufgehoben. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)