Raumwunder auf flinken Beinen

In Zeiten des aufbrausenden SUV-Booms ist vor allem eine Tugend im Autobau unter die Räder gekommen: jene des smarten Packaging. Unter dem Begriff – im Deutschen nicht passend vorhanden – versteht man die Anordnung aller Komponenten, wie sie letztendlich zur Raumaufteilung zwischen Mensch und Maschine führt. Und da würde man sich wundern, was einem noch bleibt, wenn man einen stolzen Kühlergrill mit imposanter Motorhaube, große Radkästen und vielleicht noch Allradantrieb spazieren führt. Denn all das kostet Platz im Inneren. Preisfrage: Wer bringt mehr Stauraum unter, der 4,4 Meter lange, fast zwei Tonnen schwere Jaguar E-Pace – oder der vier Meter lange Honda Jazz, der mit 130-PS-Motor gerade 1100 Kilo auf die Waage bringt? Man ahnt, worauf wir hinauswollen.

Der Jazz ist vielleicht kein sonderlich repräsentatives, aber kluges Auto, in dem zwei Großgewachsene bequem hintereinander sitzen können, und wenn der Fond frei ist, hat man maximal 1314 Liter Ladevolumen zur Verfügung (Jaguar: 1234 Liter).

Dabei kann man sich fast frei aussuchen, wo man im Jazz etwas verstaut. Klappt man die Hintersitze hoch (!), ist auf jeweils einer Seite Platz für annähernd eine Waschmaschine, und da ist der Kofferraum noch ungenutzt. Man kann die Rücksitze auch nach vorn klappen, womit sich der Kofferraum zu einer regelrechten Tiefebene ausdehnt. Für sperriges Gut kann man bis inklusive Beifahrersitz alles umklappen, dann gibt es noch die Möglichkeit, beide Vordersitze umzulegen, sich in den Fond zu knotzen und mit hochgelagerten Füßen in die Landschaft zu schauen. Das alles geht nur mit wirklich smartem Packaging.

Während das gar nicht wirklich neu ist, hat Honda dem Jazz nun einen kräftigeren Motor zur Seite gestellt, was auch notwendig war. Klar kommt man auch mit 102 PS durch. Aber Spaß macht das keinen. Wesentlich spritziger fährt sich der Jazz mit 130 PS, die er aus einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Saugmotor gewinnt (im Praxisbetrieb überzeugend sparsam mit 6,3 Litern im Schnitt). Man ist ja verwöhnt von den kleinen Turbomotoren heutzutage, sodass es einem zunächst an Durchzug fehlt. Doch die Power ist da, das Schaltgetriebe kurz und knackig, man darf bloß hohe Drehzahlen nicht scheuen.

Auf der Langstrecke hätte man gern weniger davon: Noch im sechsten Gang tönt die Maschine recht aufgeregt. Und nicht nur die Motordämmung ist dünn geraten, auch die Rückmeldung vom Fahrwerk ist gar direkt – kein Detail über den Zustand der Straßenoberfläche bleibt den Insassen verborgen. Ein Polo kann das besser. Doch die Verarbeitung ist Honda-typisch makellos, in Sachen Raumangebot und Variabilität hat der Jazz ohnehin keine Konkurrenz, und als 20.490 Euro teurer 1,5i-Dynamic fährt er sich spaßig. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)