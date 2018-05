Kopfnicken, aber nicht als Zustimmung

Gleich vorweg: Die neuerlichen Zores, die Audi mit der merkwürdigen Methode, Dieselmotoren durch Tricksereien beim Passieren von Schadstofflimits zu helfen, aktuell einfährt, betreffen die auslaufende Generation von A6/A7 mit Drei-Liter-TDI.

Gehen wir davon aus, dass der neue A7 mit dem nun 286 PS starken, auf 50TDI umbenannten Sechszylinder seine Stickoxidemissionen regelkonform im Griff hat. Streng waren die Limits schon zuvor, es hat bloß niemand nachgeschaut – ein übrigens bestehendes Übel: Einmal auf der Straße, braucht sich ein Dieselauto nie wieder einer aussagekräftigen Kontrolle seiner Abgase stellen.

Wo bleibt der Reihenmotor?

Audi hätte sich für den A7, zweifellos ein Star im Portfolio, sicher einen anderen Einstieg gewünscht. Stattdessen muss bemerkt werden, dass der V6 TDI, auch wenn er nun sauber sein sollte, kaum Begeisterungsstürme hervorruft. In keiner Disziplin – vor allem bei Klangmanieren und Kraftentfaltung – reicht der Motor an die Gegenstücke von BMW und Mercedes heran.

Das mag auch daran liegen, dass die V-Bauweise in der Klasse nicht mehr zeitgemäß ist. Mercedes hat schon auf Reihenmotor umgestellt, Jaguar/Land Rover ist gerade dabei, und bei BMW gab es ohnehin nie etwas anderes. Unter dem Druck der Emissionen – Schadstoffe ebenso wie CO 2 , also Verbrauch – ist die Reihe eindeutig das Format der Stunde, während der Trumpf des kompakten V nicht mehr sticht: Platz ist genug unter diesen Motorhauben, und in kleineren Gebinden regiert Downsizing.

Zukunftsträchtig soll da der Begriff Mildhybrid klingen. Audi hat das Bordnetz auf 48 Volt umgestellt und versorgt damit einen Startergenerator, angetrieben von einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie. Dadurch kann der Motor in vielen Betriebszuständen stillgelegt werden, etwa beim Ausrollen an der Ampel oder beim Segeln auf der Autobahn, denn unmerklich schnell ist er wieder angeworfen.

Elektrischen Zustupf in den Antrieb gibt es allerdings keinen, auch der Turbolader wird nicht elektrisch auf Touren gebracht. Da vor dem Entfesseln der Drehmomentwelle erst beim Abgasreinigungssystem rückgefragt wird, entstehen irritierende Nachdenkpausen beim Anfahren – und hernach umso ruppigeres Einsetzen der Beschleunigung.

Was freilich entfällt, wenn man es einmal auf die Autobahn geschafft hat. Dort ist der A7 spürbar zu Hause, er ist leise, versteht sich (auch dank serienmäßiger Luftfederung) aufs Schweben und bietet mit seinem weitverzweigten Bordsystem viel Beschäftigung und Ablenkung von der Monotonie des assistierten Geradeausfahrens.

Die wohlige Zufriedenheit endet allerdings abrupt in der Realität des heutigen Verkehrsflusses. Warum sieht der Abstandshalter mit seinen Sensoren im Dutzend das Ende der Kolonne nach der Abfahrt nicht? Die Nerven, auf eine späte selbsttätige Vollbremsung zu warten, haben wir nicht. Im nachfolgenden Stop-and-Go bremst das System zuweilen so rüde, dass es einem den Kopf nach vorn wirft. Warum ist diese wichtige Funktion nicht besser abgestimmt? Und warum werden wir ständig ermahnt, das Lenkrad zu übernehmen, wo wir doch brav die Pfoten am Kranz haben? Auf diesem Stand müssen die Verheißungen des autonomen Fahrens als Drohung verstanden werden.

Der Tiefpunkt war erreicht, als uns das Cockpit mit einer multimedial inszenierten Alarmmeldung schockiert hat: Achtung, Einbahn! Doch Einbahn gab es weit und breit keine.

Was ist aus den legendären Abnahmefahrten beim Konzern geworden? Kritische Vorstände, denen kein Makel entging, zitternde Entwicklungsleiter – vielleicht hatten wir einfach Pech, aber unser Testexemplar hätte kaum bestanden. Zumal im Angesicht überaus selbstbewusster Tarife. Den Listenpreis ließ unser Exemplar, das Extras im Wert von über 58.000 Euro an Bord versammelte, fast hohnlachend hinter sich.

AUDI A7 SPORTBACK 50 TDI QUATTRO Maße: L/B/H: 4969/1908/1422 mm. Radstand: 2926 mm. Kofferraumvolumen: 535–1390 Liter. Leergewicht nach EG: ab 1955 kg (50 TDI). Motor: V6-Zylinder-Turbodiesel, 2967ccm. Leistung max.: 210 kW (286PS) bei 3500–4000/min. Drehmoment max.: 620 Nm bei 2250–3000/ min. 0–100 km/h: in 5,6 sec. Vmax: 250 km/h. Allradantrieb. Achtgangautomatik. Testverbrauch: 8,3 l/100 km. Preis: ab 77.100 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)