Die Boxer-BMW, die viele GS-Fahrer (leider) nicht gekauft haben

Den Bayern sagt man zuweilen einen gewissen Dickkopf nach,jo mei, sie halten halt gern an Traditionen fest. In motorischer Hinsicht ist das zu begrüßen. Bei den Autos von BMW hat sich unverdrossen der Reihensechszylinder gehalten, sehr zur Freude seiner Besitzer – die Premium-Konkurrenz kehrt bei den Dieseln gerade reumütig dorthin zurück. Bei den Motorrädern ist unverändert der Boxer der Antrieb erster Wahl.

Auch Schotterstraßen

Warum auch nicht? Der flache Zweizylinder senkt den Schwerpunkt ab, lässt sich Behäbigkeit in der Kraftentfaltung längst nicht mehr nachsagen und hat dank Umstellung auf Wasserkühlung (der Zylinderköpfe) mit Emissionen keinerlei Probleme.

Zu den klassischen Boxer-Baureihen zählt neben dem BMW-Bestseller GS auch die RT, was für Reisetourer steht. Seit unseren RT-Testfahrten hegen wir den Verdacht, dass die GS leicht überrepräsentiert ist. Sie ist natürlich unglaublich vielseitig, aber ganz ehrlich, wer von den vielen GS-Besitzern fährt je wirklich im Gelände?

Eine Schotterstraße dann und wann kann man auch mit der RT noch bewältigen. Und auf der Straße ist sie einfach das Motorrad, das alles besser kann. Während die – unbestritten tolle – GS mehr so eine Art SUV ist, macht die RT im Kurvenfach keine Kompromisse. Für einen Tourer natürlich, die Fraktion der vollbelederten Knieschleifer mit GoPro auf dem Helm wird das viel zu gemütlich finden. Für den fahrerischen Allrounder hingegen, der in erster Linie im Ganzen ankommen möchte und für den auch Wetterschutz und Komfort Themen sind, gibt es kaum Besseres auf dem Markt. Und dies bei kurventechnisch höchster Intensität, denn wenn Linie und Einfahrtstempo passen, kann man fast grenzenloses Vertrauen in Reifen und Fahrwerkskinematik walten lassen – da rutscht und kippelt nix, und wenn die Fahrbahnoberfläche auch hässliche Ausschläge zeigt, so wird das alles elektronisch geregelt zwischen Tele- (vorn) und Paralever (hinten) und dem Stahlrohrgitterrahmen dazwischen absorbiert. Das Dämpfungsvermögen der RT ist herausragend, dies freilich eine Tugend, die sich durch Nichtzeigen äußert. Schlechte Straßen verlieren ihre Herbheit, und auf den guten kann man sich lustvoll im Schräglagenstudium ergehen. Ohne Mühe findet sich auch spät (integral) gebremst der Kurveneinstieg, dann lässt man sich einfach fallen und zieht sich beherzt am Gasgriff heraus. Die 274 Kilogramm fahrfertig – eine abstrakte Zahl, die man allenfalls beim Rangieren physisch erfährt.

Was ist nun erhebender, das Fahrwerk oder der druckvolle, klangschöne 125-PS-Zweizylinder? Über Jahrzehnte gewissenhafter Modellpflege ist das zu einer Einheit verschmolzen. Keiner günstigen, wie zu erwarten: Mit einem Preis ab 21.300 Euro markiert die RT den oberen Rand des Angebots.

Dafür sind viele Bauteile der K-Baureihe entlehnt, und das kann höchstens K-Fahrer stören, die für ihre Sechszylinder noch viel mehr hinblättern. Die Frontverkleidung etwa, die wie viele andere kleine aerodynamische Details langstreckentauglichen Fahrtwindschutz herstellt, das Windschild stellt man elektrisch je nach Situation in die Strömung. Keyless-go sowieso, auch Fahrmodi und Beladungszustand sind quick mit dem Daumen justiert. Höchster Genuss! (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)