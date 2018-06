Der Autohimmel war halt doch im Westen

Russland stieg eher spät in den Kfz-Bau ein, schuf dabei aber in der Sowjetära eine Vielfalt, die im Westen durchaus überrascht, doch dort aus politischen, wirtschaftlichen, technischen und imagebedingten Gründen nur in Spuren ankam – vor allem die Ladas von AwtoWAZ, die bei Pkw in der UdSSR zeitweise mehr als 55 Prozent Marktanteil hatten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)