Kawasaki: Eine Z für die Buben von damals

Unter dem Sitzmuskel rüttelt es ordentlich, das Inferno des Fahrtwinds übertönt jedes Motorgeräusch, die Maschine pickt auf dem Asphalt wie ein flachgetretener Kaugummi – eine flotte Runde mit der Z900 RS von Kawasaki ist eine Offenbarung für Freunde der puristischen Empfindung – ungestört von Spoiler, Windschild oder anderen Verkleidungsteilen.

Mit der Z900 RS spricht Kawasaki die Liebhaber vergangener Formen an. Das klassische Auftreten ist natürlich eine Reverenz, ja eine Verbeugung vor der legendären Z1 von 1973, die als Mutter des Big Bikes gelten darf.

Verrückter Maxe

Der luftgekühlte Vierzylinder mit doppelter oben liegender Nockenwelle mobilisierte in der Urversion 82 PS aus 903 cm3. Ziemlich unerhört damals in den tiefen Siebzigern, der Schmalz reichte für 215 km/h Topspeed. Wer die Z1 900 und die spätere aufgebohrte Z1000 in Aktion erleben möchte, schaut einfach in den ersten „Mad Max“ (1979), besser geht's nicht!

Aber zurück zum Hier und Jetzt, zur retroschicken Z900 RS. Der exponierte Motor, das glänzende Chrom und die schmale Linienführung mit Tropfentank lassen die Wogen der Nostalgie steigen, hoffentlich auch bei Bikern, die „Mad Max“ für einen Sandalenfilm aus der Antike halten und Kawas Z-Modelle als Bubentraum Nr. eins gar nicht gekannt haben.

Das Aggregat ist der gründlich anders gestylten Z900 entnommen; ein Reihenvierzylinder mit 948 cm3 und 111 PS. Hier schöpft man aus dem Vollen, von unten weg zischt die kurz übersetzte Z900 RS unbekümmert los, bis zum zweiten Hunderter auf dem Tacho vermisst man keinen Newtonmeter.

Betört wird das Ohr vom exquisiten Grollen des Motors, wirklich meisterliche Arbeit haben die Tontechniker von Kawa geleistet. Das Fahrwerk ist makellos, zusätzliche Stabilität verleiht der Gitterrohrrahmen, womit man bestens für die Kurvenjagd gerüstet ist. Fahrfertig wiegt das Bike 215 Kilogramm. Problemlos lässt sich die Kawa in die Kurve schmeißen, ohne bockig zu werden. Aufrecht die Sitzposition, angenehm die Sitzgeometrie – man fühlt sich wohl auf dem Bike.

Vorn packen 300 mm Doppelbremsscheiben zu. ABS und mehrstufige Traktionskontrolle sind serienmäßig.

Das Cockpit präsentiert sich aufgeräumt und übersichtlich. Analoge und digitale Elemente geben sich stilsicher die Hand. Der Tankinhalt beträgt 17 Liter, bei verbrauchsarmer Fahrweise gelangt man damit relativ weit, denn die Kawa ist nicht sonderlich durstig.

Die Z900 RS verspricht modernes Fahrvergnügen mit kultigem Aussehen. Das hält sie ein. Flottes und sportliches Glühen über die Landstraße entspricht artgerechter Haltung der Kawa. Hier spielt die Maschine ihre Stärken aus: stattlicher Durchzug, leichtes Handling. Einmal in den Modus gelangt, spult man unzählige Kilometer auf der Maschine ab. Im Großen und Ganzen gibt es an der Z900 RS wenig zu beanstanden. Man gelangt in den Besitz eines soliden Rundumpakets, das moderne Technik mit Café-Racer-Optik zu verbinden weiß. Einzig der Preis könnte einen kleinen Punkteabzug zur Folge haben, denn die Basisversion ist für schon stolze 14.499 Euro erhältlich. (grund)

Compliance-Hinweis: Die Reisen zu Produktpräsentationen wurden von den Herstellern unterstützt. Testfahrzeuge wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)