Lexus LC: Wir suchten die Gravur des Meisters

Selten lässt sich ein solch gradliniger Durchmarsch von der Designstudie zum Serienfahrzeug bestaunen wie beim Lexus LC. Was 2015 in Tokio als Eyecatcher LF-FC präsentiert wurde, ist heute das Oberklassecoupé der Marke – mit praktisch null Abstrichen zum spektakulären Show Car, 21-Zoll-Räder in entsprechender Variante inklusive.

Den angedachten Wasserstoffantrieb (FC für Fuel Cell) blieb Lexus freilich schuldig, das war auch eher als Absichtserklärung zu verstehen. Immerhin wird Artverwandtes angeboten – Hybridantrieb, derzeit alleinstehend im noblen Fach. Der LC 500h ist die Alternative zum brachialen Fünfliter-V8, mit dem performanceorientierte Kunden die Freude am selten gewordenen Saugmotor zelebrieren können.

Sparen in der Oberklasse? Auch wenn man meinen könnte, in diesen Sphären wäre es ohne Bedeutung: In unseren Breiten der Hoch- und Multibesteuerung lassen sich die maximal zwölf Prozent NoVA des Hybriden (gegen die 32 Prozent des V8) auf gut 20.000 Euro Ersparnis im Anschaffungspreis umlegen. Das ist auch ohne Budgetnöte ein Wort.

Aber lassen wir die schnöden Zahlen und treten ein paar Schritte zurück – der LC ist ein lohnendes Objekt, um Kunsthandwerk am Auto zu studieren. Was man hier im Detail und im großen Ganzen zu sehen bekommt, geht weit über die üblichen Designkniffe hinaus. Wie die verschiedenen Materialien, vom Leuchtenglas über Blech, Chrom, Aluminium und Karbon, verschliffen sind, dass sich das Ganze im Darüberstreichen mit der Hand wie ein gespanntes Tuch anfühlt, das ist schon erhebend – und muss ein Albtraum in der Fertigung sein (was ebenso oder erst recht für den Innenraum gilt, in dem Leder und Alcantara dazukommen, und der das wohlige Gefühl vermitteln, in einer überdimensionierten Hermès-Tasche Unterschlupf gefunden zu haben).

Außer, die Sache dient einem höheren Zweck.

Hier kommt der Begriff des Takumi ins Spiel, was in Japan Meister ihres Handwerks bezeichnet, sozusagen Karateka des Maschinenbaus. Von 7700 Arbeitern im Lexus-Werk Miyata sind 19 Takumi, und während bei der deutschen Edelkonkurrenz ein vergleichsweise simpler Motorenzusammenschrauber eine Plakette mit seiner Signatur hinterlassen darf, möchte man am Gesamtkunstwerk LC erst recht nach der Gravur des Meisters suchen.

Die Kraftanstrengung dient der Demonstration: dass man derlei überhaupt beherrscht, und dass Lexus in der Oberklasse zu den logischen Kandidaten zu zählen ist. In der Liga ist ja eine gewisse Fantasielosigkeit eingekehrt, bedingt durch die deutsche Vorherrschaft, was formalästhetisch zweifellos zu bedauern ist.

Wird Lexus daran etwas ändern? Der LC ist zumindest ein Störenfried dieser Hegemonie. Es gibt eine Alternative, bedeutet er, und sie adelt jede Straße, jede Gasse zu einem Schauplatz. Das hält auf Wunsch auch auf der deutschen Autobahn, dem einzigen Ort der Welt, an dem man selbst bei Tempo 250 noch Besuch im Rückspiegel bekommt.

Als klassischer GT fühlt sich das Auto bei hohen Geschwindigkeiten pudelwohl, lässt sich aber auch lässig cruisen, in dem Fall mit dem Mehrwert rein elektrischen Rangierens und Dahinrollens. Auffallend sind die hohe Lenkpräzision, die stets unbeeindruckte Bremsanlage und das firme Chassis. Die Hinterachslenkung ermöglicht äußerst sparsame Bewegungen am Volant, da reicht zuweilen eine Zacke aus dem Handgelenk. Der 3,5-Liter-Saugmotor ist kein großer Charakterdarsteller und überzeugt am besten im Verbund mit dem elektrischen Zustupf. Eine solche Maschine mitzuführen und auf einen Schnittverbrauch unter zehn Litern zu kommen, das ist auch nur mit Hybridtechnik zu haben. Wir überschritten diese Schwelle letztlich knapp – und erst nach viel Zeit auf der Autobahn. Eher nicht wird man den LC wegen des Bordsystems kaufen, dem man die Bemühung wohl ansieht, das in der Bedienlogik aber doch oft in Sackgassen führt. Die grafische Aufbereitung der Bildschirmthemen und der Instrumente – wieder mit dem mechanisch bewegten zentralen Tourenzähler als Markenzeichen – sind Eye Candy, an dem man sich so schnell nicht sattsieht. Eine Alternative für automobile Feinschmecker, die nach neuen Aromen fahnden.

LEXUS LC 500H SPORT Maße: L/B/H 4770/1920/1345 mm. Radstand 2870 mm. Leergewicht 1985–2020 kg. Kofferraumvolumen 172 l. Motor: V6-Zylinder-Otto, 3456 ccm. Max. 220 kW (299 PS) bei 6600/min, max. 350 Nm bei 5100/min. Elektro: Drehstromsynchronmotormax. 131,9 kW, max. 300 Nm. Systemleistung 264 kW (359 PS). Lithium-Ionen-Akku. Hinterradantrieb. Testverbrauch 10,2 l/100 km. Preis: ab 111.900 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)