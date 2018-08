Könnte sich ein Abgasbetrug heute wiederholen?

Vor bald drei Jahren, nämlich am 18. September2015, machte die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) einen Skandal publik, der den Volkswagenkonzern bis heute in Atem hält. Seither ist die „Leittechnologie“ der deutschen Autoindustrie in Verruf geraten, befindet sich der Dieselanteil bei Pkw in Europa auf Talfahrt – und findet im Elektroauto ein neues Liebkind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)