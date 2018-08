Perspektiven aus dem Paddock

Rapmusik dröhnt aus der Stereoanlage, die Hektik des Rennwochenendes ist verflogen. Vom Renault R.S.18 ist auch nicht mehr viel übrig. Die Verkleidungen wurden entfernt, der Blick in der Box des Hungarorings ist frei auf den Motor: ein 1,6-Liter-Turbo-Hybridaggregat mit sechs Zylindern und einem Drehzahllimit von 15.000 Umdrehungen. PS-Zahlen sind in der Formel 1 streng geheim, lassen sich aber anhand von GPS-Daten errechnen – das Renault-Exemplar dürfte über mehr als 900 Pferdestärken verfügen. Ein gutes Dutzend Techniker schraubt am Boliden herum, jeder Handgriff scheint zu sitzen, Nico Hülkenberg ist ausgestiegen und plaudert mit einem der Renningenieure.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)