Fahrtüchtiger Supersportwagen aus einer Million Legosteinen

Es ist einer der teuersten, begehrtesten und schnellsten Supersportwagen der Welt: Der streng limitierte Bugatti Chiron. Mit einem Preis von etwa zweieinhalb Millionen Euro ist nur einer kleinen Gruppe an Erdbewohnern vorbehalten, die das nötige Kleingeld mitbringen. Nur 500 Exemplare sollen von dem sogenannten Hyper-Car gebaut werden. Doch jetzt hat der 1500 PS-Flitzer einen noch selteneren Konkurrenten bekommen. Einen aus Plastik - den Lego-Bugatti.

Links das Original, rechts der Chiron aus Legosteinen – Lego Nach mehreren Monaten Entwicklung hat der Spielwarenhersteller es tatsächlich geschafft, einen fahrbaren Bugatti in Lebensgröße, rein aus Lego-Bauteilen herzustellen. Einen Lego-Bugatti im Maßstab 1:10 kann man bereits etwas länger um etwa 300 Euro kaufen. Daraus entstand auch die Idee, das Projekt in Originalgröße umzusetzen. Ein Team aus 16 Mitarbeitern machte sich an die Arbeit und fertige in über 13.000 Arbeitsstunden einen Supersportwagen aus Plastikspielzeug.

An die Geschwindigkeiten des Originals kommt das Legoauto, mit seinen Spielzeug-Motoren bei weitem nicht heran. 2.300 Lego-Motoren treiben es an. Damit schafft der Nachbau nur etwas über 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zum Vergleich, das Original schafft über 400 km/h. Im Gewicht ist der Sportwagen aus Legosteinen mit 1500 Kilogramm jedoch um fast 500 Kilo leichter.

