Bentayga V8: Reich und schwer

Große SUVs gehen dem Volkswagenkonzern leicht von der Hand beziehungsweise vom Band. Man verfügt über technische Plattformen, die von mehreren Marken und Modellen genutzt werden können. Weil sie bei der Lancierung neuer Baureihen den größten Investitionsbrocken darstellen, machen geteilte Plattformen die Kostenrechner sehr glücklich.

So verbindet die schweren Brummer von Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche und VW das offene Geheimnis, wonach ihr sogenannter Body-in-white, also die Grundstruktur des Fahrzeugs ohne Antriebsstrang und Interieur, im VW-Werk Bratislava entsteht.

Sollte das die spendable Kundschaft groß kratzen? Eher nicht, denn wo ein Werk steht, ist heute weniger bedeutend als von wem und wie es betrieben wird.

Erst recht gilt das für die Exoten Bentley und Lamborghini, bei denen man für das früher völlig ungekannte Maß an Präzision in der Fertigung eigentlich dankbar sein muss. Vorausgesetzt, die Atmosphäre der ganzen Sache bleibt erhalten. Kostenrechner sind schließlich der natürliche Feind aller Dinge, die man nicht benennen und vor allem beziffern kann.

Auf Gefechtsstand

Wir spürten der Angelegenheit im Bentayga V8 nach. Irgendetwas muss Bentley und Porsche ja trennen, abgesehen von 30.000 Euro Listenpreisunterschied im konkreten Fall. Zumal die beiden auch den gleichen Motor verbaut haben: Der von Porsche entwickelte, längs eingebaute 4,0-Liter-Biturbo-V8 steht in Bentayga und Cayenne Turbo für 550 PS und 770 Newtonmeter gerade. Für den Lamborghini Urus hat man noch 100 PS mehr herausgekitzelt, aber leistungsmäßig sollte man sich im Bentley nicht beklagen können.

Für den Monsterschub ist allerdings etwas Ansprechzeit einzurechnen. Bis Achtgangautomatik (im sportlicher ausgerichteten Cayenne ist übrigens ein Doppelkupplungsgetriebe beaufschlagt), Regelsysteme und Turbolader auf Gefechtsstand sind, vergeht doch ein kleines Weilchen. Das fällt umso stärker auf, als man sich immer öfter in Elektroautos wiederfindet, die das Auf-dem-Gas-Hängen ironischerweise viel besser beherrschen. Dennoch: Ein nachdrücklicher Tritt ins Gaspedal zur rechten Drehzahl vermag Bentayga-Passagieren immer noch schön den Magen auszuheben. Derlei liefert der Motor ohne erkennbare Anstrengung ab, insofern also ganz Bentley-Style. Der Zweieinhalbtonner marschiert somit brav, lenkt zackig ein und demonstriert beim Anbremsen Churchill'sche Unerbittlichkeit (in Karbonkeramikausführung: 17.500 Euro extra!).

Mit Nadel und Zwirn für die Bentley-Atmosphäre: Bentayga-Interieur. – (c) Skarwan

Man muss sich dafür gefallen lassen, dass man unterwegs ganz schön hergebeutelt wird, diese Straffheit braucht die Konstruktion für immerhin mögliche Hochgeschwindigkeitsabenteuer. Fahrmodi vermögen diese Eigenschaft nur in Nuancen zu variieren.

Plattformgeschwister haben nicht nur Abmessungen und Leergewichte, sondern auch Innenräume, die sich nicht allzu groß von einander unterscheiden können. Diesem Umstand begegnet man bei Bentley mit Nadel und Zwirn. Da wird gestickt und ziergenäht, was das Leder hält. Wer allerdings mit einem Mulsanne oder einem anderen Bentley der alten Schule das Vergnügen hatte – damit lässt sich die Atmosphäre im Bentayga nicht vergleichen. In der Blindverkostung – beim Autofahren aus guten Gründen nicht praktiziert – den Bentley herausschmecken: keine einfache Sache. Mit der Liste an Extras geht das viel einfacher: Sie schleudert das Fahrzeug auf Wunsch in die pekuniäre Stratosphäre. Geldausgeben ist im Bentley ein Sport, bei dem man im Porsche nicht mehr hinterherkommt.

BENTLEY BENTAYGA V8 Maße L/B/H 5140/1998/1742 mm. Radstand 2995 mm. Leergewicht ab 2395 kg. Ladevolumen 430–1774 Liter. Motor V8-Zylinder-Otto, Biturbo, 3996 ccm. Leistung max. 404 kW (550 PS) bei 6000/min. Drehmoment max. 770 Nm bei 1960–4500/min. Vmax 290 km/h. 0–100 km/h in 4,5 sec. Allradantrieb. Achtgangautomatik. Testverbrauch 17,4 l/100 km. Preis ab 228.550 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)