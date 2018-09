Englische Extravaganz auf etwas kleinerem Fuß

Synergien heben durch Plattform-Sharing, von dieser Disziplin ist der moderne Autobau durchdrungen. Von den Luxusgefilden bis zu den ganz Kleinen. Oben teilen sich BMW X7 und Rolls-Royce Cullinan ein Bett, in der „Unteren Klasse“, wie es bei den Münchnern heißt, entstammen Minis und BMW-Modelle den gleichen Werkzeugen.

Da gilt es, die jeweiligen Eigenarten zu betonen, und sei es durch kosmetische Kniffe. Bei Mini ist man darin weltmeisterlich. Dabei: Verwechslungsgefahr besteht keine. Am allerwenigsten beim Cabrio, das zu den Ikonen im heutigen Straßenbild zu zählen ist. Sein Anblick stimmt tendenziell fröhlich, zumal man es selten – eigentlich so gut wie nie – in Grau oder Schwarz sieht. Mit „Solaris Orange“ gibt es seit dem Facelift einen neuen Tupfer in der Farbpalette.

Was den Union Jack angeht, der neuerdings nicht nur in den Heckleuchten als LED-Signatur erstrahlt, sondern auch auf dem Armaturenträger der Beifahrerseite – da kann man nur hoffen, dass die Produktion auch nach einem Brexit im englischen Oxford verbleibt, der Authentizität halber.

Die Extravaganz im Auftritt soll durch unzählige Varianten der Individualisierung möglichst noch gesteigert werden, nicht zuletzt dadurch auch der Preis: Wenn das Schmuckkästchen im Konfigurator fertig ist, staunt man, was da zusammenkommt.

Über dem Haupthaar

Das Cooper Cabrio von der Stange kostet 26.450 Euro, mit Sonderbehandlung durch die Aufpreisliste wurde bei unserem Testexemplar recht mühelos der 40er erklommen. Aber einen Mini kauft man auch nicht, weil er klein ist und man sparen möchte, sondern weil man Look und Fahrgefühl schätzt. Erst recht als Cabrio. Das Verdeck ist elektrisch zu betätigen und bietet die Option, mit geöffnetem Spalt über dem Haupthaar, so vorhanden, zu fahren, bevor man das ganze Verdeck abbauen und im Fond zusammenlegen lässt.

Mit der Lässigkeit von Mazdas Roadster MX-5, in dem man das Ganze mit einem entschlossenen Handgriff erledigt, kommt das lange Knöpferldrücken im Mini Cabrio nicht mit. Überhaupt muss man sagen, dass der MX-5 die Alternative vor allem für Fahrertypen ist: direkter, sportlicher, verwegener – und mit vier Zylindern.

Der Dreizylinder, nunmehr mit Partikelfilter ausgestattet, ist mit 136 PS eine gute, vielleicht die beste Wahl für den Mini. Der Cooper S ist ja nicht mehr der Charakterbursche, der er als Kompressor-Haudegen war. Dazu passt, dass der aktive Tempomat – ärgerlicherweise ein Aufpreisposten, anderswo bereits zur Serie gehörend – nur bis maximal 140 km/h einstellbar ist. In der Tempogegend kann man noch schön offen fahren, was man auch tun sollte, wenn man schon ein Cabrio hat. Die Verwirbelung hält sich in Grenzen, und das empfehlenswerte Harman-Kardon-Lautsprechersystem (ca. 840 Euro Aufpreis) kommt noch gegen den Fahrtwind an. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)