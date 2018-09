Adam rockt nicht mehr

„Umparken im Kopf“, lautete der Slogan einer breiten Werbekampagne, die Opel bis kurz vor der Übernahme durch die französische PSA-Gruppe fuhr. Gemeint war damit (übrigens immer schlecht, wenn man Werbebotschaften erklären muss): Opel ist keine Verlierermarke mehr. Wer ein erfolgreicher und lässiger Typ ist, wie der charismatische Fußballtrainer und Werbeträger Jürgen Klopp, der fährt Opel.

In Zukunft gilt: Man kann einen Opel fahren, während man in Wahrheit in einem französischen Auto sitzt. Ob das Umparken damit leichter fällt, ist eine andere Frage. Eine Rüsselsheimer Kreation, der Adam, ist bereits gestrichen. Das Derivat auf Corsa-Basis war ein zentrales Modell für die imagemäßigen Parkmanöver der Marke. Der Kleinwagen sieht gut aus, ist hetzig zu fahren und könnte es – nach rein objektiven Kriterien – locker mit dem Mini aufnehmen.

Damit die Lifestyle-Klientel auch wusste, dass sie sich angesprochen fühlen sollte, wurde tief in die Marketingkiste gegriffen. Adam sollte der Kleine heißen, nach dem Firmengründer Adam Opel. Wobei man auf englischer Aussprache bestand: „Ädäm.“ Auf diese Weise ließ sich besser weiterdichten: Adam Rocks hieß das mit Offroad-Attitüde kreierte Modell, das den Witz auf die Spitze trieb: Rock, so wie der Felsen. Und: „Yeah, that rocks!“

Ob das nicht zu starker Hipster-Tobak für die Klientel des Hauses war? Die war ja sekundär. Der rockende Adam war auf Eroberungsfeldzug.

Danach machte sich Opels Marketing noch einen Karl mit einem gleichlautenden Kleinstwagenmodell. Man hätte vermutlich noch viele lustige Ideen gehabt. Doch seit PSA-Chef Carlos Tavares nach dem Rechten sieht, herrscht Humorlosigkeit.

Nun wurde offiziell, dass die Produktion der Adam-Baureihe, seit 2012 im Werk Eisenach beheimatet, im nächsten Jahr eingestellt wird. Zum einen liegt das an der teuren Produktion, die unzählige Varianten der Individualisierung beherrschen muss. Das hat schon den Händlern Kopfzerbrechen bereitet. Und vielleicht auch den Kunden. Dutzende Dekor- und Zierelemente in einer breiten Farbpalette geschmackssicher zu kombinieren – keine leichte Aufgabe. Und auch keine billige: Für einen Kleinwagen war der Adam so teuer, dass er mit vielen Incentives und Tageszulassungen in den Markt gedrückt wurde.

Zum anderen gibt es für die technische Plattform keine Verwendung im PSA-Reich. Und das ist das wirklich Betrübliche am Abgang des Adam für die Belegschaft: Das Opelige wird der Marke schrittweise ausgetrieben. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2018)