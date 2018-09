Wie man Fahrfreuden im Roadster würzt

2016 wurde der MX-5 in seiner vierten Generation vorgestellt, traditionell in zwei Motorvarianten: G160 mit zwei, G130 mit eineinhalb Litern Hubraum (beides Vierzylinder, muss man dieser Tage ja dazusagen). Nach nur zwei Jahren gibt es ein Update, es betrifft vor allem die Leistung – nun stehen G184 und G132 zur Auswahl.

Hatte nicht schon der G160 alles, was man braucht? 160 PS, die es nur mit um die 1000 Kilogramm Gewicht zu tun haben, Bilstein-Fahrwerk, feiner Motorsound und gute Haptik – das Lenkrad liegt grad recht in der Hand, die Sitze sind sportlich und doch langstreckentauglich. Alles passte, was war zu verbessern?

Zwei Wünsche, wenn auch nicht dringlich, hätten wir doch gehabt: etwas mehr Drehzahl und ein in der Länge verstellbares Lenkrad. Dinge, die das fahrerische Element im Roadster würzen.

Hiroshima hat uns erhört, es mag mitgespielt haben, dass der Kooperationspartner Fiat/Abarth beim praktisch baugleichen Auto mit anderen, stärkeren (Turbo-)Motoren zur Sache geht.

Neben dem nun zweifach verstellbaren Lenkrad sind es beim Zweilitermotor 700 Touren mehr Drehzahl geworden, das heißt auch 17 kW (24 PS) mehr Leistung, also 135 kW (184 PS) bei 7000 U/min. Gedreht werden darf bis 7500 U/min. Die PS wurden nicht einfach angehängt an die Drehzahlperlenkette, sondern mit viel Detailarbeit schön eingeflochten, sodass der Motor schon um die 2000 U/min kräftiger am Gas hängt. Dass der Motor ein langhubiger ist, erklärt die schöne Kraftentfaltung und das mit 205 Nm bei 4500 U/min hohe Drehmoment für einen Sauger. Das Fahrwerk beließ man von Bilstein, es verarbeitet die zusätzliche Kraft unbeeindruckt und präzise wie zuvor.

Gezündet wird per Startknopf, sofort fällt dem versierten MX-5-Fahrer der neu modulierte Motorsound auf. Beim Kleinen mit 132 PS (ab 22.990 Euro) ist der Sound markant und erinnert an Gesellen der 1980er, was das Herz höher und die ausgebliebene Leistungssteigerung (jedenfalls im Vergleich) vergessen lässt. Was bleibt, ist purer Fahrspaß mit viel Komfort (ohne Bilsteinfahrwerk).

Der Große (ab 27.790 Euro) röhrt gedämpfter, bleibt aber immer sportlich und entfaltet seine kräftige Lautmalerei erst bei höheren Drehzahlen. Der Motor ist warmgefahren, in 6,5 Sekunden geht es auf Tempo 100, seine 184 PS sind in jedem Grad der Gaspedalstellung spürbar. Wenn man dem MX-5 freien Lauf lässt, fällt die Drehzahl nicht unter 4000 U/min. Das erzeugt Kurzweil, gar Gänsehaut. Kurve anbremsen, einlenken und mit Vollgas die Drehzahlnadel ans Rote bei 7500 U/min treiben. So könnte das am liebsten den ganzen Tag gehen, dabei ist man nie wirklich allzu schnell unterwegs, und der Spritverbrauch ist erfreulich niedrig. Und das bei der strengen Abgasnorm Euro 6d.

Noch immer spielerisch leicht (1113 statt 1030 kg) ist der MX-5 in schwerster Variante: als RF (für Fastback) mit vollautomatischem Dachsystem und (optionaler) Sechs-Stufen-Automatik. Mit dem Update ziehen auch allerlei Assistenzsysteme ein: Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung, City-Notbrems- und Spurhalteassistent.

Seit Markteinführung 1990 sind noch 90 Prozent aller verkauften MX-5 in Österreich angemeldet – Indiz für die Qualität des Autos und die fürsorgliche Leidenschaft der Besitzer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)