Wenn der neue Chef in die Tasten haut

Ist es der Regimewechsel im Hause PSA, der zu diesem Auto geführt hat? Als Carlos Tavares 2014 die Führung des Konzerns übernahm, war der aktuelle 508 schon auf Schiene; trotzdem denkbar oder wahrscheinlich, dass der neue Boss die Entwicklung in Augenschein nahm und noch ein wenig am Lenkrad drehte. Hobbyrennfahrer Tavares versteht was von Autos.

Innenansicht – (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Als gefürchteter Sanierer versteht er aber auch einiges von Zahlen, und die verraten über die 2010 eingeführte Baureihe: Viel ist nicht zu verlieren. Die Beliebtheit des Segments schwindet wie ein Stein im tiefen Wasser, und eine Reprise des braven 508 wäre kaum dazu angetan, das zu ändern. So könnte man gleich ein Auto bauen, das mehr tut, als von Fuhrparkleitern und Flottenmanagern abgenickt zu werden. Nicht, weil es das Segment retten würde. Aber weil man es dann nicht mehr so verschleudern müsste und auch mit weniger Autos Geld verdienen könnte.

Hinteransicht. – (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Soweit die Theorie. In der Praxis war es so, dass wir beim Tanken auf den 508 angesprochen wurden – wann ist uns das in einem Peugeot je passiert? Es wird noch besser: Der 508 macht tatsächlich Spaß zu fahren. Allein das Interieur – ein solcher Bruch mit dem Schema 08/15 der Vergangenheit, dass man zunächst aus dem Schauen nicht herauskommt.

Blind befummelt

Eine geschmackssichere, sich hochwertig anfühlende und aufgeräumte Umgebung finden wir vor, auch wenn sich schnell Punkte für Optimierung zeigen: Manche Blenden werden ihrem Namen bei Sonneneinstrahlung allzu gerecht, und die Tempomatbedieneinheit ist so erfolgreich hinterm Lenkrad versteckt, dass sie blind befummelt werden muss (was man irgendwann freilich hinbekommen wird).

Die schönen, aufgelegten Pianotasten zum Abrufen der Untermenüs direkt unter dem Bildschirm verleiten dazu, für Bildschirmeingaben betätigt zu werden – doch die beiden Ebenen korrespondieren gar nicht, auf den Touchscreen muss genau gezielt hingetatscht werden, dabei würde man viel lieber, weil haptisch wertvoller, in die Tasten hauen. Mehr Charme als Perfektion also, doch der positive Eindruck überwiegt.

Wir kaufen dem Peugeot sogar das Prinzip i-Cockpit ab – zur Erinnerung: Fahrers Blick übers kleine und tiefe Lenkrad, Instrumente hoch oben. Zum Preis, dass wir den Kilometerstand ohne Halsrecken nicht ablesen können, bedienen wir das kleine, oben und unten abgeflachte Volant lässig und umstandslos aus den Handgelenken, die variable Lenkübersetzung spielt ihren Part.

Weniger Eigenart lässt sich im Fahrerischen konstatieren, der 508 zeigt beim Abroll- und Federungskomfort keine Auffälligkeiten, damit auch keine Schwächen.

Beim 180 PS starken Diesel, den es nur und sinnvollerweise mit Achtgangautomatik gibt, bemühte man sich um ein gefälliges Klangbild und sicherlich um eine beanstandungsfreie Abgasreinigung. Dass man sich mit dem Selbstzünder aber 110 kg mehr Leergewicht ins Auto holt als mit dem gleich starken, günstiger angebotenen 1,6-Liter-Turbobenziner, wäre schon das erste Argument gegen den Diesel. Im Normverbrauch ist man ohnehin nur noch 0,6 Liter voneinander entfernt, in der Realität wird darüber die Fahrweise entscheiden.

Gut, dass Peugeot gleich auf Fließ- statt Stufenheck gesetzt hat, das sieht flotter aus und ist im täglichen Umgang praktischer, weil man Sperriges fast kombimäßig ins Innere bekommt.

Die Preise – da mag man staunen über das neue Selbstbewusstsein der Marke. Doch in GT-Line, zweithöchstes Ausstattungslevel, ist man dermaßen versorgt mit Komfort-, Vernetzungs- und Assistenzeinrichtung, dass man sich beim Konfigurieren ganz auf die Farbkomposition der Möblierung beschränken kann, da gibt's nimmer viel an Extras. Damit fährt der 508 einen namhaften Preisvorteil zur deutschen Konkurrenz heraus, der er gefühlt kaum hintennach ist. Und diese Abwechslung in der Auswahl ist alleweil ein Gewinn.

PEUGEOT 508 GTLINE 180 HDI Maße: L/B/H: 4750/1859/1403 mm. Radstand: 2793 mm. Leergewicht: 1535 kg. Kofferraumvolumen: 487–1537 Liter. Motor: R4-Zylinder-Turbodiesel, 1997cm3. Leistung max.: 130 kW (180PS) bei 3750/min. Drehmoment max.: 400 Nm bei 2000/min. 0–100 km/h in 8,3 sec. Vmax: 235km/h. Testverbrauch: 6,7 Liter/100 km. Frontantrieb. Achtgangautomatik. Preis ab 45.050 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)