Wenn es eine andere, weniger aufreibende Art gibt, Roller im täglichen Verkehr zu bewegen – uns ist es nicht gelungen. Zweiradfahren heißt in der städtischen Realität Nahkampf statt Rollerromantik: durchschlängeln, vorwärtsdrängen, Lücken entdecken und blitzschnell zustoßen, dabei stets mitdenken und -schauen für all jene, die im sicheren Auto sitzend fürs Geschehen im Rückspiegel kaum einen Blick haben – oder die gar um die Pole-Position konkurrieren. Lohn der Angst: konkurrenzlose Schnelligkeit beim Durchmessen der urbanen Räume, auch der Parkplatzsuche samt Parkscheinkrampf ist man enthoben. Man fährt von Tür zu Tür.

Was es dazu braucht: schmale Bauweise (die Autos sind größer, der Platz zwischen ihnen ist kleiner geworden) und gute Beschleunigung, um sich schnell abzusetzen und die ideale Spur wählen zu können. Ob ein 125er reicht, um den notwendigen Vorsprung herauszufahren – wir würden sagen: Dieser schon. Honda hat bei der Forza die Leistungsgrenze von 15 PS (für den A1-Schein) ausgereizt, das ist mehr, als es bei Vespa oder Yamaha gibt. Auf Anschlag gedreht ist nur der erste Meter zäh, dann geht es so schnell auf Reisegeschwindigkeit, dass man Motorräder mit viel mehr Hubraum gehörig nerven kann. Autos verschwinden im Rückspiegel. Bis 80 km/h hält der Zug an, was dazu führt, dass man sich oft beim Zu-schnell-Fahren in der Stadt ertappt – verlockend, den Schnelligkeitsvorteil auch bei hohen Geschwindigkeiten auszuspielen, als ob nicht die gleichen Gefahren (ob Verkehrsstrafen oder Unfall) wie im Auto drohten. Rollerpsychologie! Da die Forza letztlich ohne große Mühe den 100er nimmt, kommt sie als smartes Flughafenvehikel infrage: Viel schneller durchs Gewusel als alles andere, keine Parkkosten auf dem Airport. Das Gepäckabteil unter der Sitzbank hat Honda nochmals ausgeweitet, zwei Reisetaschen (wenn auch kein Trolley) finden locker Platz, im Gegenzug kann man Helm und Schutzkleidung darin zurücklassen. Als effektiver Wetterschutz hat sich das Windschild erwiesen, das sich elektrisch verstellen lässt. Ist es böig auf der Autobahn, kann es von Vorteil sein, es abzusenken, sonst hatten wir es immer aufrecht stehen, was einem die Visage nahezu zugfrei hält.

Kein billiger Roller mit 5090 Euro, dafür ist die Forza toll gestylt, lässt andere 125er frech hinter sich und hat, unverzichtbar, ABS. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)