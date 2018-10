Vollgas als einziges Lebensprinzip

Suzuka. Lewis Hamilton lässt einfach nicht locker. Trotz seines bereits gewaltigen Vorsprungs von 50 Punkten auf seinen nächsten Verfolger, Sebastian Vettel, will es der Mercedes-Pilot nicht ruhig angehen, sondern seinen fünften Formel-1-Titel so schnell wie möglich erreichen. Am liebsten aber wäre es ihm, würde er am Sonntag auch den GP von Japan (7.10 Uhr, live ORF eins) gewinnen.

50 Punkte, selbst fünf zweite Plätze würden dem Briten zum fünften WM-Titel reichen. Jetzt also Schongang? „Der Fokus ist immer noch derselbe“, bekräftigt aber der 33-Jährige. „Ich ändere die Herangehensweise nicht.“

So schnell wie möglich wolle er den nächsten Triumph, mit dem er nach Titeln zur Legende Juan Manuel Fangio aufschließen würde, perfekt machen. Schließlich koste ihn das Nervenspiel stets ein paar Jahre seines Lebens, meint Hamilton scherzhaft. „Ein Ausfall, ein Fehler, und der Polster könnte schnell verschwinden.“

Vettel will derlei Rechenspiele in Suzuka ausblenden. „Jetzt oder nie, das mag ich nicht“, sagt der Ferrari-Fahrer. Die jüngsten Niederlagen und der zuletzt deutliche Rückstand auf Mercedes in Sotschi haben die Hoffnungen auf eine Wende jedoch schwer gedämpft. Und in einer Woche könne man nicht viel ändern. Den Einbruch der Scuderia, der Hamilton fünf Siege in den vergangenen sechs GP ermöglichte, kann selbst Vettel nicht wegdiskutieren. „Es gab zu viele Rennen, bei denen wir nicht in Reichweite waren“, räumte der 31-Jährige ein, nahm sein Team aber in Schutz: „Unsere Richtung haben wir nicht verloren.“

Taifun als Spielverderber

Der Große Preis von Japan steht allerdings unter keinen guten Vorzeichen. Eine Taifun mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 198 km/h bedroht die Durchführung der Sessions. Zumindest Ausläufer könnten Suzuka erreichen, vor allem das Qualifying am Samstag scheint in Gefahr zu sein. Die Wetterbehörden prognostizieren Windböen bis zu 60 km/h, sowie eine sehr hohe Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit.

Auch für die Freien Trainings am Freitag war eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 bis 80 Prozent vorhergesagt. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2018)