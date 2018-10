Schöne neue Elektroautowelt – wenn sie denn so kommt

Wenn ein sogenannter Premiumhersteller tausende Gäste aus aller Welt nach San Francisco einfliegt, um sie der pompösen Premiere eines Elektroautos beiwohnen zu lassen, so folgt das nur den Riten der Branche: Symbolkraft ist alles. Kalifornien als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Revolution und Hauptsitz des frechen Elektroautopioniers Tesla – nun der deutsche Konter. Der Heilsbringer erscheint auf der Bühne, das Markenbild glänzt hell – nach der ärgerlichen Trübung durch einen Chef, der der Veranstaltung fernbleiben muss, weil er wegen Vorgängen in Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei VW (immer noch) in Untersuchungshaft sitzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)