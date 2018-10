Du bist aber groß geworden!

Ein solcher Name schürt Erwartungen: Touareg – das kommt von dem Volk der Tuareg, das jahrhundertelang nomadisch in der afrikanischen Sahara lebte. Wenn sich ein SUV also Touareg nennt, erwartet man sich irgendwie, dass es geländegängig ist.

Beeindruckend ist das Display (rechts unten), das fast das ganze Armaturenbrett einnimmt. – (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Das war er zwei Generationen lang auch. In der dritten Generation aber hat VW darauf verzichtet, seinem SUV eine Untersetzung und echte Differenzialsperren zu geben. Wozu auch? Mit diesem Touareg fährt man ganz sicher nicht mehr ins schlammige Unterholz, sondern vor die Oper.

Das gebietet er schon äußerlich. Er sieht dem Audi Q7 und dem Porsche Cayenne ähnlich, mit denen er sich die Plattform teilt. Der Touareg ist insgesamt im Auftritt mit den klareren Linien und dem deutlicheren Grill, dessen Chromstreben in die LED-Schweinwerfer reichen, nobler und eleganter geworden. Er kommt auch wuchtiger daher: In der dritten Generation wurde er um etwa acht Zentimeter länger (auf 4,88 Meter) und um vier Zentimeter breiter. Der Kofferraum schluckt deshalb jetzt 810 Liter, 113 Liter mehr als der Vorgänger. Trotzdem hat er Gewicht verloren: 106 Kilogramm, also ungefähr einen durchschnittlichen US-Amerikaner.

Der neue Touareg steht auf der gleichen Plattform wie der Audi Q7. – (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Steigt man ein und lässt die Tür von der Schließautomatik sanft zuziehen, ist man endgültig in einem anderen Auto angekommen. Nicht nur, was Verarbeitung und Design betrifft – das erinnert nicht an den aktuellen Q7, es übertrifft ihn –, sondern technisch.

Ein einziges, großes Display

Es scheint, als wäre das gesamte Armaturenbrett ein einziges Display. Das Zwölf-Zoll-Display der Instrumentenanzeige geht nahtlos über in einen 15-Zoll-Touchscreen, der als digitale Bedien-, Informations-, Kommunikations- und Entertainment-Einheit dient. Klassische Tasten findet man kaum noch, nur der Lautstärkeregler blieb – danke! – analog.

Wer will, kann einen gefühlten halben Nachmittag damit zubringen, das Fahrzeug und all seine technischen Raffinessen individuell anzupassen. Man kann beispielsweise die Geschwindigkeitsanzeige so weit minimieren, dass das Instrumentendisplay nur noch eine einzige große Landkarte ist. Mittels Sprachbefehlen steuert man das gesamte Auto – sogar die Klimaanlage, die man einfach wissen lässt, dass einem zu heiß oder zu kalt ist (dann verändert sie die Temperatur um je ein Grad). Und wer nicht Auto fahren will – in Wien im Stau etwa –, überträgt das dem Touareg: Der Stauassistent bremst, lenkt und beschleunigt bis 60 km/h selbstständig. Einer von sehr, sehr vielen Assistenten – die meisten, die laut VW je ein Auto der Marke hatte.

Sinnvolle Allradlenkung

Ein System, das man sich bei einem Auto dieser Größe leisten sollte, sind Luftfahrwerk und Allradlenkung. Damit schlagen die Hinterräder bei weniger als 37 km/h im entgegengesetzten Winkel zu den Vorderrädern ein, über 37 km/h parallel. Die Agilität und Spurtreue in den Kurven sind auf jeden Fall 3411,30 Euro wert.

Die Motorisierung war bei unserem Testmodell mit 170 kW/231 PS nicht sportlich, aber ausreichend. Außerdem reizt VW die Spreizung der fünf Fahrmodi mittlerweile gut aus. Wer einige Zeit im Comfort-Modus unterwegs war, ist vom Sportmodus durchaus beeindruckt. Vor allem aber ist man in dieser Motorisierung gemeinsam mit der unauffällig und flott schaltenden Achtgangautomatik sparsam unterwegs: 8,5 Liter Diesel wollte der 3,0-Liter-Sechszylinder auf 100 Kilometer.

Dieser Touareg hat mit seinen Vorgängern nur noch den Namen gemein, das hier ist ein völlig anderes Auto. Mit diesem SUV kommt VW der Premium-Tochter Audi sehr nahe. Auch preislich: Der neue Touareg beginnt bei 66.690 Euro, der Audi Q7 hat einen Startpreis von 69.230 Euro (in beiden Fällen sind es theoretische Werte, ansprechend ausgestattet wird man bald sechsstellig). Wer auf die prestigeträchtigen vier Ringe verzichten kann, erhält mit dem Touareg einen Q7 mit VW-Preisabschlag und Technikvorsprung.

VW TOUAREG 3.0 V6 TDI Maße. L/B/H: 4878/1984/1717 mm. Radstand: 2904 mm. Leergewicht: ca. 2070 kg. Kofferraum: 810–1800 Liter. Motor. Sechs-Zylinder-Dieselmotor, 2967 cm3. Leistung max.: 170 kW (231 PS). Max. 500 Nm bei 1750–3000/min.; Emissionsnorm: Euro 6d-TEMP, Vmax: 218 km/h; 0–100 km/h in 7,5 Sekunden. 4motion, Achtgangautomatik

Anhängelast. 3500 kg. Testverbrauch. 8,5 l/100 km. Preis ab 66.690 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)