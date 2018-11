Die Achterbahnfahrt von Maserati

Es gibt im Leben motorisch recht interessante Wandlungen: Am Anfang steht der gebrauchte Kleinwagen, der mit 18 (oder teilweise auch 17) Jahren endlich die Freiheit bringt, jederzeit und spontan irgendwohin fahren zu können. Später kommt die Familie und mit ihr der Minivan. Wenn die Kinder größer sind, steigt man auf den Kombi, aber auf jeden Fall auf einen Fünftürer um. Erst wenn die Kinder aus dem Haus und die Konten gut gefüllt sind, kann man sich vielleicht einen sportlichen Zweisitzer leisten. Nur ist man dann meist zu alt und wird im Porsche zum Verkehrshindernis.



Etliche Hersteller drängen in die mittelalterliche Phase und bieten aufgemotzte Kombis und rasante Vier- und Fünftürer, um das Vater- und Muttersein autofahrerisch etwas interessanter zu machen. Audi baut beispielsweise Kombis, die mehr Rennwagen als Familienkutsche sind. BMW macht mit seinen Limousinen mit hellblauem, dunkelblauem und rotem Streifen auf der Seite manchem Sportwagen Konkurrenz. Und Porsche kann aktuell gar nicht genug Panamera Sport Turismo (in Nicht-Marketing-Sprache: Panamera-Kombis) bauen, um die Nachfrage zu befriedigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)