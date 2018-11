Wetterleuchten im kleinen Palast

Die Ur-A-Klasse, das keine vier Meter lange Kügelchen mit Stern vorn drauf, der nicht so recht passen wollte, muss man schnell aus dem Kopf kriegen. Der Mercedes zum Golf-Preis, das war eine Art Betriebsunfall. Hat sich proper verkauft, aber weder Marke noch Marge gute Dienste erwiesen.

Von ganz anderem Kaliber ist der kompakte Nachfolger (2012), der gleich eine ganze Familie begründete, und nahezu ebenso markant erscheint uns der Sprung zur aktuellen Generation, die wir als A200 ausführten. Speziell in großzügiger Ausgestaltung empfiehlt sich diese A-Klasse als gleichwertige Alternative zu an sich höherrangigen Formaten wie C- oder sogar E-Klasse. Nach dieser Philosophie sind schnöde Abmessungen und Zylinderzahlen Kenngrößen von gestern. Ein reizvoller, auf den ersten Blick antihierarchischer Zugang bei einer Marke, die Innovationen traditionell von oben nach unten sickern ließ. Am Ende entscheiden freilich wie gehabt die Tarife: Unser Testexemplar schaffte es locker über den Einstandspreis der E-Klasse.

Diesmal ist es umgekehrt. Das Sprachsteuerungssystem MBUX debütiert in der A-Klasse, also dort, wo man die jüngere, digitalverliebte Zielgruppe vermutet. Das System ist der aktuellen Konkurrenz in seiner Fähigkeit, aus ganzen Sätzen Kommandos herauszuhören („Mercedes, stell die Sitzheizung auf Stufe zwei“), klar voraus. Praktischer Nutzen? Zweifellos entspricht es eher unserer Natur, Wünsche einfach auszusprechen, als Knöpfe zu drücken und Menüs zu bedienen. MBUX hat die Lauscher immer aufgestellt. Zumindest sorgt es für Kurzweil an Bord, die Grenzen des Systems auszuloten. Das Spielfeld wird mit elektronischen Updates jedenfalls erweitert.

Zier- und Effektbeleuchtung in 64 Farbtönen, aus Dekorleisten, Lüftungsdüsen und Lautsprechern dringend – die schwerwiegende Sinnfrage diesbezüglich wird insofern abgefedert, als die A-Klasse mit hervorragenden Fahreigenschaften aufwartet, abgesehen von der Option, nicht jedes Gimmick bestellen zu müssen. Die Dämpferabstimmung versöhnt nach den sportlich-straffen Verirrungen, die so um sich greifen, mit viel Komfort, dabei lässt es sich agil und mit hoher Lenkpräzision durch Kurven wedeln.

Mag sich die Aufmerksamkeit vom Motor- in den Innenraum verlagern: Der 1,3 Liter große Turbo-Vierzylinderbenziner (aus einer Renault-Nissan-Kooperation unter Mercedes-Führung) mit 156 PS ist eine gute, vielleicht die beste Wahl: auf Wunsch schön knurrend zubeißend, sich sonst unauffällig und sparsam betragend. Eine Zylinderabschaltung legt bei Nichtbedarf Brennraum Nummer drei und vier still, wovon man freilich nichts merkt.

Zentrales Wohlfühlaccessoire an Bord ist ausgerechnet ein alter Hut bei der Marke: Der Wählhebel der Automatik am einzig richtigen Platz, an der Lenksäule, wo er mit einem Fingerschwung vom Lenkrad aus lässig erreichbar ist.

MERCEDES A200 DCT Maße: L/B/H 4531/1796/1440 mm. Radstand 2729 mm. Leergewicht ab 1375 kg. Kofferraumvolumen ab 370 Liter. Motor: R4-Zylinder-Otto-Turbo. 1332 ccm. Leistung max. 120 kW (163 PS) bei 5500/min. Drehmoment max. 250 Nm bei 1620–4000/min. 0–100 km/h in 8,0 sec. Vmax 225 km/h. Vorderradantrieb. Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Testverbrauch 6,6 l/100 km. Preis: ab 34.820 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2018)