Dorotheum versteigert Mercedes-Oldtimer inklusive Ex-Staatskarosse

Eine "Best of Mercedes-Benz"-Auktion steht am 1. Dezember im Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek an. Unter den 13 Wagen befindet sich als ein Highlight ein 600 Pullman mit dem Kennzeichen W-1.000, der zehn Jahre lang als österreichische Staatskarosse Nummer Eins diente, wie das Wiener Dorotheum am Freitag mitteilte.

Mit einem Schätzwert zwischen 180.000 und 260.000 Euro ist das Gefährt mit Baujahr 1964, in dem die österreichischen Präsidenten Adolf Schärf, Franz Jonas und Rudolf Kirchschläger samt ihren Gästen chauffiert wurden, bei weitem nicht das teuerste Auto der Versteigerung. Diesen Titel darf eine als "Sportwagen-Legende" bezeichnete, 1955 erbaute Mercedes-Benz 300 SL für sich reklamieren: Wer den Flügeltürer im kommenden Monat zu seinem Besitz zählen will, muss dabei einen Schätzwert zwischen 0,9 und 1,2 Millionen Euro berücksichtigen.

Etwas preiswertere Fahrzeuge hat die Sammlung Wiesenthal aber ebenfalls zu bieten, so ist etwa ein 450 SLC, Baujahr 1977, mit 15.000 bis 25.000 Euro beziffert. Mit einem identen Schätzwert wird auch ein 560 SEL aus dem Jahr 1989 angeboten, das jüngste Modell des vier Jahrzehnte umspannenden Fuhrparks.

"Best of Mercedes-Benz"-Auktion Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien 1, Josefsplatz 1. Samstag, 1. Dezember, 17 Uhr Besichtigung: 27. bis 30. November 2018 jeweils 10 bis 18 Uhr und am 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr Online-Katalog unter http://go.apa.at/xaBCos1i

(APA)