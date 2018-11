Rolls-Royce: Spuk im feinen Autowerk

Tradition ist Goldes wert im Autogeschäft. Ein langes Bestehen, eine reichhaltige Historie, das liefert Narrative zu Identität und Markenpositionierung. Motto: Wer schon so lang dabei ist, macht wohl einiges richtig.



In unserer retroverliebten Zeit schöpfen die Designer mehr denn je aus dem Markenfundus, der sich über Jahrzehnte angesammelt hat. Modellnamen aus Pioniertagen werden wiederbelebt, die Sehnsucht nach Authentischem wird bereitwillig bedient – kleine Auswahl: Heutige Jeeps zitieren mit Scheinwerfern und Kühlergrill das bald 80 Jahre alte Urmodell. Die berühmte BMW-Niere, seit gut 90 Jahren im Fahrtwind vor dem Wasserkühler stehend, schmückt sogar das Elektromodell i3, das dort gar keine Kühler hat. Mercedes – wer es noch nicht weiß – hat überhaupt das Auto erfunden und setzt neben dem Stern auf der Motorhaube zur Sicherheit auch die Unterschrift des Firmengründers Gottlieb Daimler auf die Windschutzscheibe.



Doch wie kaum eine andere Automarke schwelgt Rolls-Royce in der Vergangenheit. Vor zwei Jahren wurden Feiern zum 110. Firmenjubiläum nicht ausgelassen, am liebsten würde man jedes Jahr mit Pomp begehen. Das Erbe des Konstrukteurs Henry Royce ist den Engländern so heilig wie der typische, an antike Säulentempel erinnernde Kühlergrill.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)