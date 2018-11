Kia setzt den Sportage unter Strom

Ohne irgendeine Art von Elektro geht beim Antrieb heutzutage ja gar nichts mehr. „Hybrid“ ist das Schlagwort, das Autos verkauft – vor allem, weil sich immer mehr Kunden vom Diesel abwenden.

Wer aus Preisgründen noch keinen vollständigen Elektromotor verbauen will, setzt auf eine Übergangstechnologie: Micro- oder Mild-Hybrid, bei der ein Startergenerator kraftstoffsparend eingreift. Kia verwendet dieses System und ergänzt seine Dieselmotoren mit einem 48-Volt-Netz. Das ganze nennt sich EcoDynamic+ und kommt erstmals im neuen Sportage zum Einsatz.

Neue Wandlerautomatik

Der Startergenerator ist dabei über einen Riemen mit der Kurbelwelle verbunden und mobilisiert eine elektrische Leistung von bis zu zehn kW. Dadurch kann dieser Elektromotor den Verbrennungsmotor in vielen Fahrsituationen unterstützen. Wenn das Aggregat als Generator arbeitet, ermöglicht es zudem eine sehr effiziente Energierückgewinnung.

In der Praxis soll sich all das in einem geringeren Verbrauch niederschlagen. Das tut es auch tatsächlich – wenn man insgesamt entsprechend behutsam und spritschonend fährt. So bewegten wir das SUV in unserem Test mit weniger als sechs Litern. Normal gefahren und ohne Blick auf die aktuell hohen Dieselpreise näherten wir uns deutlich den acht Litern an.

Das hat zweifellos mit dem Auftritt des überarbeiteten Sportage zu tun, der 1,8 Tonnen auf die Waage bringt und von einem 185-PS-starken (136 kW) 2,0-Liter-Dieselmotor angetrieben wird. Und auch damit, dass man im GT-Sportage auch so sportlich fahren will, wie das SUV aussieht. Das beginnt bei den Pedalen im Aluminiumfinish, geht über die Schaltwippen am Lenkrad und reicht bis zu den roten Ziernähten. Neu ist auch die von sechs auf acht Gang aufgerüstete Wandlerautomatik, dank der der Sportage selten angestrengt klingt.

Der Kia Sportage beginnt bei 25.490 Euro, die GT-Line mit Echtledersitzen, verschiedenen Assistenten und Panorama-Schiebedach hat einen Startpreis von 41.090 Euro. (rie)

