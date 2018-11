Ein fescher Brocken

Manchmal dauern Schrecksekunden etwas länger. Im Fall von Audi zehn Jahre.

2008 stellte BMW den X6 vor – und es schreckten sich tatsächlich alle: Ein SUV-Coupé, das noch dazu so aussieht – mit diesem ausladenden, unförmigen Heck – was soll denn das sein? Der zweite Schreck für die Konkurrenz kam mit den Verkaufszahlen: Denn die Kunden rissen sich um den X6. Also kopierte ihn Mercedes 2015 recht schamlos mit dem GLE Coupé (allerdings mit einem schöneren Heck). Bei Audi dauerte die Antwort bis heuer, kann sich dafür aber sehen lassen.

Der Q8 sticht aus der Armada an SUV-Coupés, die es mittlerweile in allen Größen von allen Herstellern gibt, hervor. Seine Dachlinie fällt weit weniger stark ab, was ihn im Gesamteindruck gefälliger macht. Das bedeutet auch mehr Platz auf den Hintersitzen, selbst mit einer Körpergröße von 1,90 Metern kann man aufrecht sitzen.

Eine fahrbare Hi-Fi-Anlage

Das Coupé baut auf der Plattform des Q7 auf, wurde bei gleichem Radstand (drei Meter) aber etwas kürzer (4,98 Meter) und um etwa vier Zentimeter niedriger (erreicht hat man das vor allem durch die rahmenlosen Fenster, auf die man bei Audi richtig stolz ist). Sein Auftritt wirkt insgesamt elegant (abgesehen vielleicht vom gigantischen Grill), sportlich und agil. Wie mächtig er tatsächlich ist, merkt man erst, wenn man in eine Parklücke fährt.

Die Größe macht sich im Innenraum angenehm bemerkbar. Vorn muss man keine Rennfahrerposition einnehmen, damit die Passagiere auf den Rücksitzen entspannt die Beine ausstrecken können. So viel Platz haben manche in Tokio in ihrer Wohnung nicht. Da irritiert es umso mehr, wenn dem Beifahrer als einzige Ablage für sein Handy die Getränkehalterung bleibt. Der Fahrer bestimmt nämlich nicht nur die Musik, er darf auch als Einziger sein Smartphone via Induktion in der Mittelkonsole aufladen (und es sogar über das Multifunktionslenkrad bedienen, wenn das Telefon mittels Bluetooth verbunden ist).

Apropos Musik, man muss das beim Q8 eigens erwähnen, weil wir einen solchen Klang noch in keinem anderen Auto gehört haben: Die Soundanlage von Bang & Olufsen schlägt zweifellos die Hi-Fi-Anlage der meisten Käufer. Dabei hatten wir nur das Premium-System um 1569 Euro. Man kann sich auch für das Advanced System mit 23 Lautsprechern und 1920 Watt entscheiden. Das kostet 8619 Euro Aufpreis, außerdem muss man das Panoramaglasdach dazunehmen (2081 Euro). Auch so freuten wir uns bei den richtigen Interpreten über jeden Stau und nahmen für den Soundtrack von „Bohemian Rhapsody“ gern Umwege in Kauf.

Insgesamt ist der Innenraum ein Schöner-Wohnen und ein Beweis dafür, wie schnell Autos mittlerweile altern. Der Q7, obwohl erst 2015 runderneuert, wirkt im Vergleich zum Q8 wie aus einem anderen Jahrhundert. Auch wegen der 39 verschiedenen Assistenzsysteme, über die das Coupé verfügt.

Audi genehmigt dem Q8 drei Bildschirme, wobei jener für die Fahranzeigen die nützlichsten Eigenschaften hat. Mit einem Druck auf den Knopf „View“ werden alle Anzeigen minimiert, man hat fast exklusiv das Navi groß direkt vor Augen. Bildschirm Nummer zwei steuert mit haptischem Feedback das umfangreiche Entertainment-Center (inklusive TV-Empfang), Bildschirm Nummer drei darunter die Klimaanlage.

Nachdenkpause beim Gasgeben

Deutlich verbessert hat Audi die Sprachsteuerung. Das Navi übernimmt beispielsweise unvollständige Ansagen und bietet die richtige Adresse zur Auswahl oder zeigt auf die Feststellung „Ich habe Hunger“ eine Liste nahegelegener Restaurants.

Motorisch ist man derzeit eingeschränkt. Den Q8 gibt es aktuell in Österreich nur als 3,0-Liter-V6-Diesel mit 286 PS, der dank ausgezeichneter Geräuschdämmung leise und unaufdringlich seinen Dienst tut. Damit lässt sich der 2,2-Tonner durchaus agil bewegen – wenn er einmal in Bewegung ist. Die irritierende Nachdenkpause beim Gasgeben und das umso ruppigere Einsetzen der Beschleunigung haben wir schon beim gleich motorisierten A7 festgestellt.

Die Agilität kommt nicht nur vom Allradantrieb, der standardmäßig 60 Prozent der Kraft nach hinten gibt, sondern vor allem von der ausgezeichneten Hinterachslenkung, die Kurvensicherheit gibt.

Dem Fahrer stehen mehrere Modi zur Verfügung, wobei man in der Praxis mit „dynamic“ und „comfort“ das Auslangen finden wird. Bei „efficiency“ setzt der Q8 besonders stark auf das 48-Volt-Mild-Hybrid-System – mit einem durchaus beeindruckenden Ergebnis: Der Verbrauch sank damit in der Stadt auf 7,2 Liter. Sonst bewegten wir den Q8 mit 9,1 Liter.

Nette Features, die noch aufgefallen sind: Die 3-D-Darstellung des Autos im Display mitsamt der Möglichkeit, virtuell rundherum zu gehen; die Lichtspiele auf der durchgehenden Leiste hinten beim Öffnen. Irritierend: Die Außenspiegel sind nicht beheizt.

Audi will für den Q8 65.220 Euro, der Staat verlangt zusätzlich NoVA und Mehrwertsteuer, macht einen Startpreis von 88.400 Euro. Zumindest die B&O-Anlage sollte man sich aber dazunehmen.

AUDI Q8 50 TDI QUATTRO Maße. L/B/H: 4986/1995/1705 mm. Radstand: 2995 mm. Leergewicht: 2220 kg. Kofferraumvolumen: 605–1755 Liter. Motor. V6-Zylinder-Turbodiesel, 2967 cm3. Leistung max.: 210 kW (286 PS) bei 3500–4000/min. Drehmoment max.: 600 Nm bei 2250–3250/min. 0–100 km/h in 6,3 sec. Vmax: 245 km/h; permanenter Allradantrieb, 8-stufige Tiptronic.

Verbrauch. Kombiniert: 6,6–6,8 Liter/100 km; Testverbrauch: 9,1 l. Preis. Ab 88.400 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)