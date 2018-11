Cool wie Steve McQueen

Ford ist aktuell ja nicht so glücklich mit dem Europageschäft, in Kurzversion: Die Marge passt nicht. Es kursieren gar schon Verkaufsgerüchte. Da mag der Mustang ein klitzekleines Trostpflaster sein, denn seit 2015, seitdem er offiziell bei (ausgewählten) Fordhändlern verkauft wird, offenbart sich ein nicht unbeträchtlicher Nachholbedarf der Fangemeinde: Was sich lang im dreistelligen Stückbereich abspielte, sprang 2016 auf über 15.000 Exemplare. Das Auto pflegt das Markenimage und lässt sich ohne große Rabatte verkaufen.

Cool bleiben

2018 ist ein Gedenkjahr bei Ford: Vor 50 Jahren lief „Bullitt“ im Kino, und der Höhepunkt einer über zehnminütigen Verfolgungsjagd durch San Francisco – Ford Mustang gegen Dodge Charger, Cop gegen Killer – ist allemal ein Sondermodell wert. Am Steuer des dunkelgrünen Mustang Fastback demonstrierte Steve McQueen ultimative Coolness, selbst in der Hitze des Gefechts.

Das bislang beste Verkaufsjahr hatte der Mustang da schon hinter sich: 1966, keine zwei Jahre nach seiner Einführung, wurden in den USA über 600.000 Exemplare abgesetzt – als meistverkauftes Auto im Land. Vor allem die günstigen Sechszylindermodelle waren Bestseller. Ford sollte die magische Formel aus Preis, Styling und Technik bald vergessen haben.

Der Mustang des Jahres 2018 lässt wiederum vergessen, in welcher Qualität US-Fabrikate noch vor wenigen Jahren zu uns fanden. Der günstige Turbovierzylinder gefällt als kostengünstiger Einstieg ins Thema, die richtigen „Vibes“ setzt freilich der GT mit Achtzylinder frei. Während Frank Bullitt einen 6,4-Liter-V8 fuhr, kommt heute eine Fünflitermaschine zum Einsatz, im Mustang Bullitt mit zehn PS mehr als im normalen GT. Auch der deftige Spruch der Abgasanlage ist im Paket enthalten, als Zugeständnis an die Nachbarschaft gibt es einen „Silent mode“, damit beim Kaltstart nicht alle aus dem Bett fallen.

Krach machen

Wir brachten allerdings nicht die Rücksichtnahme auf, ihn auch zu verwenden – zu betörend ist der Krawall aus den vier Endrohren, bis die Katalysatoren mit aufgefettetem Gemisch auf Betriebstemperatur gebracht sind.

Viele großvolumige Saugmotoren gibt es nicht mehr, so ist der Mustang auch ein Zufluchtsort für Freunde des gut gefüllten Motorraums geworden. Das kann man auch mit dem Budget argumentieren: Der Vergleich mag vom Kultur- und Qualitätsaspekt her hinken, doch bei Porsche bekommt man um das gleiche Geld (Cayman, 300 PS, 67.780 Euro) einen zwei Liter großen Vierzylinder, wahrlich kein Charakterdarsteller.

Zumal der Rest des Pony-Cars durchaus mit der Maschine unter der langen Motorhaube mithält. Bremssättel von Brembo lugen aus den 19-Zöllern hervor, und kein schwammiges Fahrwerk trübt die Kurvenfahrt, die man speziell mit adaptiver Dämpferkennung (MagnaRide, 2000 Euro extra) erstaunlich dynamisch angehen kann. Insbesondere das Drehzahllimit bei knapp 7500 Touren zeigt, dass es sich bei dem V8 um kein grob behauenes Stück Metall handelt. Und selten erzielen wir, wie im Mustang, einen Verbrauchswert exakt an der Herstellerangabe.

Einen richtig charmanten Innenraum findet man zwar nicht vor, aber Ford bleibt im Thema – die Lautstärke muss man nicht etwa mit Tapsern auf einer Glasfläche regulieren, dafür gibt es patente Drehregler. Überraschend spielt ein feines Soundsystem von B&O auf, wer hätte das gedacht. Das große Lenkrad liegt ebenso schön in der Hand wie der Schaltknauf in Form einer Billardkugel, auch dies Teil des „Bullitt“-Trimms. Seinen Filmmoment erlebt man denn auch beim Herunterschalten, wenn die Drehzahl mit automatischem Zwischengas angepasst wird. Steve McQueen gibt im Film ja Zwischengas wie der Teufel, auch wenn der Sound dazu eingespielt ist und vom Rennwagen Ford GT40 stammt. Das Sechsganggetriebe des Bullitt-Mustang schaltet sich astrein und steigert den Erlebnisfaktor. Vorn ein schwarzer Kühlergrill ganz ohne Logo, hinten und am Lenkrad ein Fadenkreuz mit Bullitt-Schriftzug – Schmuck, der ebenso wenig stören soll wie das bisschen Handlung, das in „Bullitt“ die Fahrerei unterbricht.

MUSTANG BULLITT Maße L/B/H 4794/1956/1381 mm. Radstand 2720 mm. Kofferraum 408 Liter. Leergewicht 1818 kg. Motor V8-Zylinder-Otto, 4951 ccm. Leistung max. 338 kW (460 PS). Drehmoment max. 529 Nm. 0–100 km/h in 4,6 sec. Vmax 250 km/h. Testverbrauch 12,6 l/100 km. Sechsgangschaltgetriebe manuell. Hinterradantrieb. Preis ab 67.450 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)