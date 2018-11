Eine verhinderte und eine richtige Rennsemmel

Verschwörerisches Zwinkern: „Das ist eine echte Rennsemmel“, bekommen wir noch mit auf den Weg. Den Begriff mögen wir. Er erinnert an die kleinen, frechen Helden von früher – an leistbare Autos, die sich zumindest schnell anfühlten. Der Toyota Aygo ist aber auch als Sondermodell G-Tribute keine Rennsemmel. Sorry!

G steht für Gazoo Racing, das Rallye-Einsatzteam von Toyota, das in der WM gerade den zweitwichtigsten Titel gewonnen hat (Konstrukteur). Der Tribut zollende Aygo hat zehn PS mehr als der normale, der Dreizylinder haut also maximal 82 PS raus. Das war früher vollkommen rennsemmel-tauglich, aber da waren Autos auch (noch) leichter und wohl weniger dicht verarbeitet und gedämmt, sodass alles ein bisschen dramatischer wirkte.

Wenn man im Aygo das Pedal tief Richtung Boden drückt, kann man zwar tatsächlich feststellen, dass der Einlitermotor mit steigender Drehzahl zum Leben erwacht. Aber zur Rennsemmel fehlen jetzt kurze Ganganschlüsse, um die Drehzahl halten zu können und nicht wieder von vorn beginnen zu müssen. Und ein Fahrwerk, das sportliche Ambition zeigt (dieses hier ist eher teigig, um bei der Semmel zu bleiben).

Alles nicht so schlimm: Die Leistung der knapp dreieinhalb Meter langen, angesichts ihrer Kleinheit recht geräumigen Baureihe besteht hauptsächlich im vierstelligen Einstiegspreis: 9990 Euro als Zweitürer mit 72 PS. Der G-Tribute steuert um 13.490 Euro erwähnte Mehrleistung, allerlei Dekor, zwei Türen mehr plus einiges an Ausstattung bei. Aber rennmäßig ist er halt mehr Kipferl als resches Gebäck.

Kleine Höllenmaschine

Ganz anders ist der Fall beim Suzuki Swift Sport gelagert. Ein geradezu prototypischer Vertreter des Genres, mit 140 PS schon richtig üppig motorisiert: Größer als der Aygo, aber immer noch ein kleines (knapp 3,9 Meter lang) und leichtes Auto (973 kg). Richtig ausgewachsen ist der Motor, ein aufgeladener 1,4-Liter-Vierzylinder, den man aus anderen Suzuki-Modellen kennt, der im Swift aber als kleine Höllenmaschine zugange ist. Im Normalbetrieb ist alles unauffällig, optisch vielleicht mit Ausnahme des recht prominenten doppelten Auspuffs und Karbon-Fakes da und dort. Sobald man den Turbo mit dem Gaspedal reizt, entlädt sich eine feiste Drehmomentwelle (maximal 230 Newtonmeter bei 2500 Touren) an der Vorderachse, die kalte Reifen schnell zum Durchdrehen bringt.

Das Chassis hat einen verhältnismäßig langen Radstand und kann auch mit sehr sportlicher Gangart gut mithalten, das Fahrwerk ist etwas tiefergelegt als beim normalen Swift, die Schraubenfedern sind straffer. Der aktuelle Swift ist von Haus aus ein agiles Kerlchen, aber wer am flotten Autofahren mit sauberem Lenken, Kuppeln und Schalten interessiert ist, findet im Swift Sport das derzeit preisgünstigste Vehikel dafür. In dem Metier ist Suzuki freilich firm, um den Swift ist ein eigener Markencup aufgezogen.

Als Alltagsauto mit Leistungsreserven ist der Sport (ab 21.990 Euro) auch nicht verkehrt, das liegt an den grundsätzlichen Anlagen des Swift. Innen ist er erstaunlich geräumig, und die extrem breite Öffnung der Heckklappe erlaubt es zum Beispiel, ein Fahrrad (für Erwachsene) als Ganzes in den Innenraum zu schieben, in dem bloß die Rücksitze umgelegt sind und der Beifahrersitz nach vorn gefahren ist. Es gibt genügend mittelgroße SUVs, in denen das nicht gelingen will. Die Ausstattung ist freundlich: Die Sportsitze sind mustergültig, den adaptiven Tempomaten loben wir uns, Multimedia – alles da, und das billige Plastik ist dort, wo es nicht stört. (tiv)

