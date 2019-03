Eine Ausgabe ganz im Zeichen des Um- und Aufbruchs der Branche, dargestellt an schillernden Markenikonen wie Aston Martin. Dort hat man Großes vor nicht zuletzt vollelektrisch, auch wenn man uns einstweilen mit einem V8 der alten Schule unterhält.

Schon Bugatti lehrt, dass die Geschichte mitunter erstaunliche Wendungen nimmt eine Festrede auf den erstaunlichen Ettore Bugatti und sein Vermächtnis. Wer hätte gedacht, dass sein Name 2019 in Genf noch alles überstrahlt?