Der Vorteil des Diesels: 385 Kilogramm CO2

Er ist ein echter Volkswagen. Seit vielen Jahren führt der VW Golf die Verkaufsstatistik in Österreich unangefochten an. Im vergangenen Jahr entschieden sich fast fünf Prozent aller Neuwagenkäufer für den Kompaktwagen aus Deutschland. In Zahlen: 16.932. Deutlich abgeschlagen auf Platz zwei landete der Škoda Octavia mit einem Anteil von vergleichsweise bescheidenen 9594 Fahrzeugen. Insgesamt sind auf Österreichs Straßen laut Statistik Austria 375.548 VW Golf unterwegs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)