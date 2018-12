Autotrends: Was wir 2019 sehen werden, und was nicht

Bereits am Vorabend des neuen Jahrzehnts, in dem ja alles anders werden soll auf unseren Straßen und in den Lüften, mindestens aber voll elektrisch und Level-5-autonom, steht einiges auf dem Programm. Erschrecken wir also nicht, wenn demnächst vermehrt SUVs ohne Mensch am Steuer aus ihrer Parkbucht stoßen – wie hätte auch sonst jemand ein- und aussteigen sollen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)