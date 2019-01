(Noch) ohne Anhalter durch die Galaxis

2019 sehen viele als das entscheidende Jahr für Tesla: Das für den (mehr oder minder) Massenmarkt konzipierte Model 3 geht in Europa an den Start, ein Markt, der laut Tesla-Chef Elon Musk für dieses Segment bedeutender ist als die USA. Dort dominieren Light Trucks und SUVs das Geschehen, die klassische Limousine fristet ein Schattendasein. Dennoch wurden 2018 annähernd 140.000 Exemplare des Model 3 in den USA verkauft. Mit einem Erfolg auch in China und Europa hätte sich Tesla als Hersteller im Industriemaßstab etabliert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)