Die Automesse ist auch nicht mehr heilig

Jede Menge Autos, und alle stehen: Das ist im Stau so und paradoxerweise auch auf Automessen, bei denen die Mobilität gefeiert wird. Probesitzen lautet die Devise, wenn man schon nicht fahren kann, umherstreifen, inspizieren, abdriften zu den Unleistbaren, die im Scheinwerferlicht baden, schließlich Maß nehmen am Objekt der konkreten Begierde oder zumindest Kaufabsicht. So sieht im Wesentlichen das Ritual aus, das seit über hundert Jahren Besucher auf Automessen auf der ganzen Welt lockt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)