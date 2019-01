Range Rover: In der Stille liegt die Kraft

Früher einmal war das motorische Leben recht einfach: Je größer der Hubraum, umso leistungsstärker der Motor. Dann kamen die Turbolader und brachten in Kombination mit raffinierten Ingenieuren diese Gleichung durcheinander. Mittlerweile gibt es Zweilitermotoren, denen die Hersteller 300 PS und mehr entlocken.

Der Trend zum Downsizing ist nachvollziehbar. Ab kommendem Jahr gelten strenge CO2-Vorgaben für die Autobauer, und die erreicht man nicht, wenn man nur V8- und Sechszylindermotoren im Programm hat. Also werden Hubraum und Zylinder reduziert, bevor millionenteure Strafzahlungen an der Bilanz knabbern.

Wir freilich sind altmodisch und hängen dem Motto nach, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist. Vor allem bei den von uns geschätzten Geländeautos und den SUVs. 2,5 Tonnen lassen sich im Gelände nur mit einem Dreilitermotor ordentlich bewegen. Aber sicher nicht mit einem Zweiliterbenziner, auch wenn man ihm einen kleinen Elektromotor zur Seite stellt!

So weit also die Theorie. Die Praxis erleben wir im neuen Range Rover Sport P400e, in dem ein 2,0-Liter-Benzinmotor mit 300 PS (221 kW) gemeinsam mit einem Elektromotor mit 116 PS (85 kW) seinen Dienst versieht.

Das Ergebnis überrascht: Die Kombination arbeitet verblüffend gut und lässt den nicht gerade kleinen und leichten Range Rover Sport in unserem Test nie untermotorisiert erscheinen. Beim Beschleunigen hilft der Elektromotor vom ersten Druck auf das Gaspedal an mit, zusammen mit dem aus dem F-Type bekannten Benzinmotor ist der Sport in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Die beiden Motoren haben eine Systemleistung von 404 PS, die sie dem Fahrer mit einem beeindruckenden Drehmoment von 640 Newtonmetern vermitteln.

Neben E-Rollern in der Stadt

Haupteffekt des Elektromotors ist es freilich, das SUV völlig laut- und vor allem emissionslos zu bewegen. Für den Fall also, dass irgendwann überhaupt nur noch Elektroautos in Städten verkehren dürfen. Dann kann man problemlos mit dem Range Rover Sport neben E-Rollern durch die Begegnungszonen gleiten.

Wenn sie nicht allzu lang sind. Rein elektrisch schafft der Sport laut Herstellerangaben etwa 50 Kilometer. In unserem Test waren es eher knapp an die 40 Kilometer. Das reicht zwar für die meisten Pendlerstrecken, reist man aber aus größerer Entfernung an, muss man mit dem Strom haushalten. Denn der Akku kann nicht während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor aufgeladen werden. Wenn man in der Früh den Stecker zieht, muss man dem Range Rover Sport per Knopfdruck mitteilen, den Ladezustand zu halten. Nur dann steht die gesamte Stromladung am Zielort für den rein elektrischen Antrieb zur Verfügung. Dafür muss man auf Beschleunigungsfreuden verzichten und kann auch nicht lautlos über die Autobahn schweben.

Im Verbrauch schlägt sich die Benzin/Strom-Kombi mit knapp über sieben Litern auf 100 Kilometern sehr gut. Dafür muss man das SUV aber stets über Nacht an die Steckdose hängen. Vergisst man darauf, hält sich der Schock auch in Grenzen: Dann waren es 9,2 Liter.

Ein weiterer netter Nebeneffekt des Hybridmodells: Noch nie war es so günstig, einen derart potenten Range Rover zu fahren. Denn dank des Elektromotors entfällt die Normverbrauchsabgabe, für 404 PS bezahlt man ab 88.700 Euro. Nicht einmal 2000 Euro mehr, als für das gleich ausgestattete Einstiegsmodell mit einem 249 PS starken Dieselmotor – immerhin mit 3,0-Liter Hubraum.

Range Rover Sport P400e Maße: L/B/H: 4879/2220/1803 mm. Radstand: 2923 mm. Leergewicht ab 2471 kg. Ladevolumen: 780–1686 Liter.

Motor/Antrieb: Verbrennungsmotor: R4-Zylinder-Otto-Turbo, 1997 ccm, 221 kW (300 PS). E-Motor: Leistung max.: 85 kW (116 PS), 14 kWh. Systemleistung max.: 404 PS, max. 640 Nm bei 1500–4000/min. 0–100 km/h: in 6,7 sec. Vmax: 220 km/h. Testverbrauch: 7,4 l/100 km, Allradantrieb-Achtgangautomatik.

Preis: ab 88.700 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2019)