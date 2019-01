BMW X4: Größer, breiter, leichter und schöner

Wahrscheinlich waren sie bei BMW selbst überrascht vom Erfolg des X6. Ein SUV-Coupé hatte es bis 2008 nicht gegeben – schon gar nicht eines mit so einem Hinterteil. Kein Kandidat für einen Schönheitspreis, aber den Kunden gefiel es.

Als die Konkurrenz gerade begann, das Konzept recht schamlos zu kopieren, legte BMW schon mit einer kleineren Version, dem X4, nach. Er kam 2014 auf den Markt – in dem Jahr, in dem die Bayern auch einen optisch entschärften X6 vorstellten.

Beim X4 ließ man sich für ein Facelift nicht ganz so lang Zeit. Seit Mitte vergangenen Jahres steht die überarbeitete Version für einen Preis ab 54.450 Euro bei den Händlern, und wie beim X6 hat die Überarbeitung dem kleineren SUV-Coupé rundum gutgetan.

Optisch haben ihn die Bayern deutlich aufgefrischt, man kann ihn jetzt hinten sogar ansprechend schön finden. Die Überarbeitung hat ihn auch schlanker und ranker gemacht: Der X4 hat etwa 50 Kilogramm verloren, obwohl er größer geworden ist. Acht Zentimeter in der Länge, fast vier Zentimeter in der Breite. Der Radstand legte um 54 Millimeter auf 2864 Millimeter zu, was die Passagiere auf den Rücksitzen zu schätzen wissen.

Innen dominiert ein modernes Ambiente mit hochwertigen Materialien, vielen mit Galvanik veredelten Bedienelementen und einem vergrößerten digitalen Display. Die Betonung liegt auf „einem“. BMW hat sich dem Trend hin zur Steuerung über mehrere Displays (noch) nicht ergeben, man setzt auf Schalter und Knöpfe. Als Fahrer stellt man schnell fest, dass es nicht die schlechteste Art ist, um eine Klimaanlage oder ein Radio zu bedienen. Wenn man nicht drücken und drehen will – BMW bietet eine der besten Sprachsteuerungen, die wir kennen.

In 6,3 Sekunden auf 100 km/h

Gefahren haben wir den 30i mit einem 2,0-Liter-Benzinmotor mit 252 PS. Das Achtgang-Steptronic-Getriebe mit Allradantrieb ist bei allen Modellen serienmäßig, ebenso der Fahrspaß im Sportmodus. In 6,3 Sekunden ist der X4 auf 100 km/h und dreht dabei willig bis auf 6500 Touren hoch.

So eine Fahrweise hat freilich ihren Preis. In unserem Fall waren es 10,2 Liter auf 100 Kilometern. Leicht erschrocken schalteten wir um auf den Eco-pro-Modus und näherten uns so den sieben Litern an. Entfernten uns aber sehr deutlich vom Coupé-Spaß. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2019)