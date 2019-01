Schöne Kombis nennt man Shooting Brake, jetzt auch bei Kia

Den Kniff mit dem Bootsheck hat Mercedes nicht erfunden, aber mit dem CLS zu neuer Blüte verholfen. Seither ist der Begriff des Shooting Brake, noch aus der Zeit der Pferdekutschen stammend, wieder halbwegs geläufig.

Für die vor Ambition nur so strotzende Marke Kia ist das Format dankbar. Man verbindet Kombi-Nutzwert mit gesteigertem optischen Appeal und hat zudem eine elegante Nachfolgelösung für das frei gewordene „Proceed“-Namensschild gefunden. Das dreitürige Möchtegern-Coupé, das darunter firmierte, hatte praktisch keine Marktrelevanz mehr, stattdessen tritt nun Kias Shooting Brake unter dem Namen auf.

Kompakte Kombis werden ja immer beliebter, so man über den Tellerrand des SUV-Geschehens hinausblickt, und mit einem richtig hübschen Kombi lässt sich die erfolgreiche Ceed-Baureihe vortrefflich krönen. Das erklärt die sehr selbstbewusste Positionierung des neuen Proceed.

Was ist der Preis für dieses Heck mit Blickfangqualität? Zunächst die Tarife: Während der Ceed als Kombi (Sportswagon) bei 18.690 Euro loslegt, startet der Proceed bei 33.090 Euro. Dies freilich ohne jegliche Einsteigerdemut, sprich in höchster Ausstattungsvariante (GT-Line), die nur noch zwei Extras übrig lässt (Siebengangdoppelkupplungsgetriebe und Glasschiebedach samt elektrischer Heckklappe), und schon mit 140-PS-Turbobenziner. Zwei weitere Motoren gibt es noch: einen 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS und das Topmodell GT mit 204 PS.

Während sich der Diesel um Manieren bemüht, offenbart er mit seinen bei bestimmten Drehzahlen doch lästigen Geräuschen und seiner geringen sportlichen Neigung doch mehr den Charakter eines Arbeitstieres, ist also kaum die richtige Besetzung. Denn der Proceed lässt sich mehr als nur eine Nuance dynamischer bewegen als der normale Ceed. Er liegt einen Zentimeter tiefer und hat eine straffere Abstimmung des Fahrwerks, womit wirklich erstaunliche Kurvenfahrten drin sind, ohne dass Poltern oder harsches Abrollen zu beklagen wäre.

Die 204 PS des GT kann man auf diese Weise genüsslich ausmelken, wobei der Preis doch etwas frivol für einen kompakten Kia ist (39.990Euro, da ist der neue Marken-Hero Stinger nicht mehr weit). Damit wären wir beim 140-PS-Benziner, der im Idealfall mit Automatik eigentlich keine Wünsche offenlässt. Kia ist da ein gutes Motörchen gelungen.

Was kostet uns der fesche Zuschnitt des Hecks mit (fast) durchgehendem Leuchtenband, Diffusorattrappe und anderem Dekor an Platz und Raum an Bord? 594 Liter Ladevolumen sind immer noch ein feiner Wert, 30 Liter weniger als beim Kombi, aber fast 100 mehr als beim Shooting Brake des Mercedes CLA.

Es liegt auf der Hand, dass die Kopffreiheit im Fond geringer ist, mehr stört uns aber die geringe Kopffreiheit vorn – das liegt nicht an der ansehnlichen Flucht der Dachlinie, sondern an der geringeren Höhe des Proceed im Dienste knackiger Proportionen. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)