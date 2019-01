Wo man bei Tempo 250 noch überholt wird

Es gibt genau zwei Orte auf der Welt, an denen man bei Tempo 250 noch jemandem im Weg sein kann: eine Rennstrecke und die deutsche Autobahn.



Wann immer man glaubt, in einem besonders schnellen Auto zu sitzen, solcherart also befähigt, die gewährte freie Fahrt vollumfänglich auszukosten – nicht etwa, weil man deshalb früher ankäme, höchstens muss man früher tanken –, man sollte stets auf diesen Anblick im Rückspiegel vorbereitet sein: Scheinwerferpaar und Kühlergrill bedrohlich nah herangerückt, dringend die Vorbeifahrt begehrend, vielleicht noch mit Lichthupe eingefordert.



Ja, gerade dann: Wenn die Kolben mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in den Zylindern stampfen, Ansaugluft und Kraftstoff den Motor maximal durchsetzen und sich Nennleistung gegen den Luftwiderstand erhebt – gerade dann wird man feststellen: Es gibt immer einen, der noch schneller ist. Oder sein will. Mit der Trödelei von 250 hat man auf der Überholspur nichts verloren, diese Erfahrung will auch einmal gemacht sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)