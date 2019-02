Ungewisse Zukunft: Europas kleinste Automarken

Einige dieser Namen sind weltberühmt, andere hat man vielleicht noch nie gehört. Gemeinsam ist all diesen Herstellern, dass man ihre Autos nur selten auf der Straße sieht – das liegt an den geringen Stückzahlen, die sogenannte SVMs (für Small Vehicle Manufacturers) produzieren, oder eleganter gesagt: an ihrer Exklusivität. Europas Bonsai-Automarken machen ihr Geschäft nicht mit der Masse. Das bedingt ein Geschäftsmodell, das konträr zu dem der globalen Autoindustrie angelegt ist, die auf brummende Fabriken und möglichst hohe Stückzahlen setzt.



Doch allzu beschaulich darf man sich auch den Alltag der durchwegs unabhängigen Manufakturen nicht vorstellen. Ohne Konzerne im Rücken fehlen ihnen zunehmend die Ressourcen, um in kostspielige Technologien zu investieren, wie sie im Schlepptau von EU-Verordnungen zum Standard im Autobau werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)