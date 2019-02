Prius fahren, ohne in einem zu sitzen

Wer schon länger dabei ist, kann sich noch gut (und heute vielleicht mit einem Lächeln) an das Aufhorchen in der Branche erinnern, als Toyota in Europa beschloss, den altgedienten und wohl auch bewährten Modellnamen Corolla – die Baureihe bewirbt sich immerhin um den Titel der weltweit meistgebauten – aufzugeben und durch einen zu ersetzen, der uns bedauerlicherweise schon wieder entfallen ist. Die Namensänderung hätte einen Neuanfang darstellen sollen, so die Kurzfassung aus Toyotas Marketing-Werkstatt.

Nun heißt es stattdessen wieder retour zu einer Toyota-Kompaktklasse namens Corolla – wie schon in den frühen 1970ern, als der japanische Newcomer mit einem solchen Auto den Schritt nach Europa wagte.

Einiges freilich hat sich getan seither, und damit ist der Vorgänger gemeint, nicht der Jahrgang 1970. Dieselmotoren, bislang von BMW zugeliefert, sucht man beim neuen Corolla beispielsweise vergeblich, dafür lässt sich unter den Hybriden gustieren: Zur Wahl stehen der Prius-Antrieb mit 1,8-Liter-Benziner und 122 PS Systemleistung oder frivole 180 PS, zu denen ein Zweiliter-Vierzylinder sein Scherflein beiträgt.

Zuvor steht aber die Wahl der Karosserieform an. Von den drei gebauten Corollas werden zwei in unseren Breiten angeboten: Hatchback und Kombi, beide in England gefertigt; die in der Türkei gebaute – und gar nicht unhübsch geratene – Limousine geht in Österreich nicht an den Start. Fünftürer und Touring Sports unterscheiden sich nicht nur durch die Ausgestaltung der Heckpartie, sondern auch durch Gesamtlänge und Radstand – dies deutlich: Vor allem die sechs Zentimeter mehr Radstand ergeben nicht nur andere Platzverhältnisse, sondern auch ein anderes Fahrgefühl, wobei der kürzere, 4,37 Meter lange Hatchback den agileren der beiden Corollas stellt.

Engagiert sitzen

Gemeinsam ist allen, dass die Sitzposition niedriger und weiter nach hinten verschoben ist als beim etwas unverbindlich zu fahrenden Vorgänger, was man in beiden Fällen begrüßen wird; so sitzt es sich mit mehr Engagement.

Der neue Corolla ist aber vor allem eine Möglichkeit, Prius zu fahren, ohne in einem zu sitzen. Denn dass die Hybridtechnologie eine mehr als taugliche Alternative zum sparsamen, bei den Schadstoffemissionen aber schwierigen Dieselmotor ist, hat sich durchaus schon herumgesprochen. Wie man sich in jedem Prius-Taxi informieren kann, hält der Verbrauchsvorteil im Realbetrieb, während der Anschub durch einen Elektromotor für Leichtfüßigkeit im Vorankommen und und völlig lautloses, weil rein elektrisches Rangieren bürgt. Ohne Turbo und Direkteinspritzung ist der beteiligte Benzinmotor auf eine aufwendige Abgasreinigung nicht angewiesen.

Toyota hält allerdings am CVT-Getriebe fest, das nicht nach dem Gusto aller Fahrertypen ist. Unbestritten ist es zuverlässig, kostensparend und effizient, atmosphärisch aber weniger für den schweren Gasfuß geeignet, unter dem es zum Motorheulen neigt. Man tat, was man konnte, um den Gummibandeffekt zu minimieren. Am wenigsten merkt man davon, wenn man einigermaßen im Rahmen der geltenden Tempolimits bleibt, wie man das zum Beispiel im großen Hybridmarkt USA so hält, insofern fanden wir nach ersten Testkilometern das insgesamt stimmigere Auto mit dem kleinen, 122 PS starken Hybridantrieb vor. Vielleicht mögen uns lange Autobahnetappen einmal anders denken lassen, aber auch im originalen Prius arrangierten wir uns in dieser Hinsicht prächtig – man ist halt nicht auf der Überholspur zu Hause. Um noch ein Argument hinzuzufügen: Die Bordbatterie der 2,0-Liter-Hybridvariante musste aus Platzgründen vom Motor- in den Kofferraum wandern und nagt dort etwas am Ladevolumen.

Preislich ist der Unterschied gering, bei gleicher Ausstattung schlagen die Mehr-PS mit etwa 2000 Euro durch. Trotzdem: Gespart ist gespart, und von außen sieht man ja nichts.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)