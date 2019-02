Autos am Abgasprüfstand: Damit am Ende nichts herauskommt

Man möchte meinen, 700 Seiten Gesetzestext sollten ausreichen, um festzulegen, was bei einem Auto hinten rauskommen darf und was nicht. Jene 700 Seiten, erarbeitet von der für Kraftfahrzeuge zuständigen EU-Behörde, reichten immerhin schon aus, um die Autobauer im Vorjahr gehörig ins Schwitzen zu bringen.



Der Gesetzestext regelt im Wesentlichen den Übergang von einer Prüfmethode, Schadstoffwerte, Spritverbrauch (und somit CO2-Emissionen) von Neuwagen zu bestimmen, zu einer anderen. Wobei es so einfach auch wieder nicht ist: Erhoben werden soll nach der neuen Prüfmethode, die Ergebnisse werden aber hochgerechnet auf die alte, jedenfalls für eine Übergangsfrist.



Die Absicht der EU-Behörde ist zweifellos eine gute: Die alte, NEFZ genannte Methode lieferte eine extrem optimistische Daumenpeilung, die mit dem Verbrauchs- und Emissionsgebaren von Autos im Alltag wenig zu tun hatte. Die neue namens WLTP (für Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) geht der Sache schon näher auf den Grund. Sie umfasst Fahrten im Realbetrieb auf der Straße, schließt viele der berüchtigten Schlupflöcher in den Vorgaben (etwa „Thermofenster“, innerhalb derer die Abgasreinigung heruntergefahren wird, in der Realität war das bei jedem nicht südkalifornischen Wetter, und ähnliche Schmähs) und sollte vor allem weltweit angewandt werden – klar, wenn überall die gleichen Autos auf der Straße sind, warum sollte in jedem Land anders getestet werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)