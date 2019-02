Subaru: Braver Reisegefährte nicht nur für Freunde der Berge

Der US-Markt ist aus vielen Gründen kein Maßstab für den europäischen. Aber warum Subaru dort zum Mainstream und bei uns zu den Exoten gehört, versteht man nicht so schnell. Vermutlich liegt es am Markenimage. Die Autos sind in unseren Breiten am ehesten dort zu Hause, wo es bergig ist. Dabei überzeugen sie auch bei jeder anderen Topografie, der Outback beispielsweise als Reisewagen für die lange Distanz.

Allrad hat sich ja längst aus dem Gelände herausgewühlt und als Premium-Accessoire Karriere gemacht, insofern hat Subaru auf dem Gebiet nichts nachzuholen. Bei Subaru kommt er in „symmetrischer“ Ausführung, was an der Anordnung der Komponenten liegt und einen nicht weiter kümmern muss. Er ist permanent vorhanden und wird bei Offroad-Einsatz durch allerlei Elektronik unterstützt, etwa kontrolliertes Abfahren bei einem Gefälle. Zuvor natürlich durch die erhöht getragene Karosserie, einen Mix aus Kombi und SUV, der Bodenfreiheit herstellt. Ein gefälliges, vielseitiges Format, bei Audi und Mercedes ist dergleichen unter Allroad und Allterrain unterwegs, da war Subaru mit dem Outback wesentlich früher dran. Besonderheit der Japaner ist der Boxermotor, im Outback als 2,5-Liter-Vierzylinder mit 175 PS die einzige Variante. Diesel gibt es keinen mehr, er hat zum Outback freilich gut gepasst. Aber auch der Benziner ist ein feiner Motor, sagenhaft laufruhig, drehfreudig, nur eben schwer, wenn überhaupt, unter die acht Liter im Schnitt zu bekommen. Gesetzt ist auch die CVT-Automatik, die Abkürzung steht für stufenlose Übersetzung – derlei hat bei uns keinen guten Ruf, doch sei es nun einmal das beste und effizienteste Getriebe. Die Kritik am zuweilen jaulenden Motor, der immer im günstigsten Drehzahlfenster gehalten wird, hat zur bislang überzeugendsten Verschleierung der Stufenlosigkeit geführt.

Ohne sich um stilistische Effekte zu bemühen, entbietet der Outback einen übersichtlichen, wohnlichen Innenraum, der wechselnden Moden standhalten sollte. Premiumgefühle kommen bei Verwendung des automatischen Abstandshalters auf: Das kamerabasierte System liefert in jeder Verkehrssituation verlässliche, bessere Resultate als oftmals die noble, teurere Konkurrenz mit Radar. (tiv)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)