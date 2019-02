Bedarfs-Porsche mit Notfalltaste

Gerade hat man den Sechsjährigen überredet, ausnahmsweise vom Roller zu lassen und den Weg in den Kindergarten mit dem Auto anzutreten: „Beschwer dich nicht – wie viele Kinder dürfen denn mit einem Porsche mitfahren?“ Und dann steht man vor dem Trumm und hört das Urteil des kleinen Experten: „Das ist kein Porsche.“

Aua. Aber verständlich. Ein Porsche, wenn er nicht ein Auto sein soll wie alle anderen, hat klein, flach und schnell zu sein. Was kümmert es den kleinen Mann, dass das Unternehmen den Großteil seiner Einkünfte längst mit dem dicken Format bestreitet? Klein und flach kann der 2014 auf den Markt gerollte Macan naturgemäß nicht sein – nachdem er plattformtechnisch vom Audi Q5 abstammt und es sich um ein 1,62 Meter aufragendes SUV handelt, in Basisvariante und ohne Extras knapp 1,8 Tonnen schwer. Ob er schnell ist, wird zu klären sein.

Der Motor, der unter der gewappneten Haube haust, wirft diesbezüglich schon Fragen auf: Ein Zweiliter-Vierzylinder macht im Autoquartett eher keinen Stich. Man kennt das Format mit dem Orwell'schen Hubraum (1984 Kubikzentimeter) aus dem VW-Universum, es versieht im Golf GTI und allerlei sportlichen Derivaten anderer Konzernmarken Dienst, mit aktuell bis zu 310 PS. Zweiliter-Turbos marschieren durchwegs schon auf die 400 PS zu, etwa bei Mercedes-AMG. Im Macan müssen 245 PS ausreichen, eine Handvoll weniger gar als im Vorgänger. Das liegt am Partikelfilter, der die Abgase des Ottomotors der bestehenden EU-Norm anpasst. Das ist neu und kam im Zuge des Facelifts, ebenso wie die Aufwertung des Infotainments auf den neuesten Porsche-Stand. Die Navigation beispielsweise ist jetzt mit dem Internet verbunden.

Keine Mühe mit Kurven

Trotz Onlinezugriffs ist die Sprachsteuerung nicht auf dem Niveau, das man neuerdings bei Mercedes bekommt. Äußerlich erkennt man den neuen Jahrgang am einfachsten an der Heckpartie. Die LED-Leuchten sind durch ein Leuchtenband verbunden, was optisch einiges hermacht. Wie auch die mächtige, vierflutige Sportauspuffanlage, die eine brachiale Motorisierung vorgibt (und freilich extra kostet). Das Fahrwerk ist jetzt noch besser darin, das SUV-Haftige des Autos zu verschleiern. Mit schnell gefahrenen Kurven jedweder Art hat der Macan keine Mühe. Auf der anderen Seite: Die äußerste Straffheit schlägt gelegentlich als Härte durch, lässt Straßenschäden wie Fahrbelagswechsel nie unkommentiert und ist insgesamt nichts für den Fahrertyp, der Komfort sucht. Aber warum sollte so einer auch auf Porsche kommen?

Die Frage ist, ob es zum Motor passt. Denn so angenehm, unauffällig und für sittsame Fortbewegung ausreichend kräftig sich der Antrieb gibt, so schnell ist er in Verlegenheit zu bringen, wenn spontan ein Zwischensprint aufgerufen wird. So ein Vierzylinder schöpft eben nicht aus dem Vollen, sondern aus einem Turbolader, der erst auf Drehzahl gebracht sein will. Hier kommt ein Knöpfchen am Lenkrad ins Spiel, das den schnellsten Weg zur Gefechtsbereitschaft herstellt. Für 20 Sekunden (beliebig oft wiederholbar) aktiviert es alle am Vortrieb beteiligten Komponenten, also Motor, Regelsysteme, Turbolader, Getriebe plus Klangeffekte. Damit holt der Macan alles aus dem Vorhandenen heraus, und das reicht für die meisten Manöver.

Anmutung und Verarbeitung sind so mustergültig, wie man das von Porsche (und zu den Tarifen) erwarten darf. Dass das tastenübersäte Cockpit an die Pilotenkanzel eines Airbus erinnert, muss man mögen. Die Ausstattung ist happig. Mittlerweile banale Extras, die Massenhersteller serienmäßig mitgeben, kosten im teuren Macan extra – obwohl die Bauteile für beispielsweise den automatischen Abstandsregler ohnehin an Bord sind, man braucht sie für den Notbremsassistenten. Dieser trieb uns mit einem Fehlalarm einmal den Puls steil hinauf.

Ein Porsche muss keine Streckenrekorde fahren, vor allem in der täglichen Routine nicht. Was aber drin sein muss, ist die Tauglichkeit für Zwischensprints und genussvolles Ausdrehen der Maschine auf freier Strecke. Das liefert der Macan, wenn auch nicht aus der Hüfte geschossen.

PORSCHE MACAN Maße: L/B/H 4696/1923/1624 mm. Radstand 2807 mm. Leergewicht 1870 kg (EU). Ladevolumen 500 bis max. 1500 Liter. Motor: R4-Zylinder-Otto-Turbo, 1984 ccm. Leistung max. 180 kW (245 PS) bei 5000 bis 6750/min. Drehmoment max. 370 Nm bei 1600 bis 4500/min. 0–100 km/h in 6,7 sec. Vmax 225 km/h. Testverbrauch 10,8 l/100 km. Allradantrieb. Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe . Preis: ab 70.346 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)