Citroën Berlingo: Wie man der Familie Platz macht

Kinder, so viel lässt sich nach dem ersten Praxistest sagen, lieben Autos wie den Berlingo. Oder genauer: Sie lieben den Berlingo genau so, wie er in Aqua-Grün dasteht, fröhlich wie ein frisch ausgepacktes Spielzeug.

Im Inneren finden sie eine luftige Puppenstube vor, mit lustigen Klapptabletts, vor allem aber mit mehr Fächern, Ablagen und Stauboxen, als sich Besitztümer verteilen lassen. Die Begeisterung können die Altvorderen durchaus teilen – es gibt nichts Besseres als Schiebetüren, um Kinder zu verstauen und fachgerecht Isofix und Gurten zu überantworten. Die Heckklappe gleicht sowieso einem Scheunentor – darauf will beim Parken aber geachtet sein, denn ohne genügend Abstand schwingt sie nicht in die Höhe. Portaltüren fänden wir praktischer (auch wenn sich die Scheibe separat öffnen lässt, um Kleinkram in den Laderaum zu bugsieren). Trösten wir uns mit der Zusatzfunktion, wenn man bei Regenwetter mittels Heckklappe ein Vordach zaubern kann.

Wem das Platzangebot nicht reicht, für den gibt es noch den Berlingo in XL-Variante – 35 Zentimeter länger als der 4,4 Meter lange Medium-Berlingo, dann mit fast drei Metern Radstand und vier Kubikmetern Ladevolumen. Hier der 4,4 Meter lange Medium-Berlingo – Die Presse / Clemens Fabry

Eine Schaltung wie ein Joystick

Dem Motor wird in diesem Auto nicht mehr Stellenwert und damit Platz als unbedingt notwendig zugestanden, er ist unter die sehr kurze Motorhaube gepfercht und soll einfach dem gemessenen Vortrieb dienen – in diesem Fall eh schon höchst ambitioniert mit 130 Diesel-PS. So viel müsste es wohl nicht sein, es gibt schwächere Varianten und auch einen tapferen Benziner, aber beschweren, dass es auf Wunsch Van-untypisch flott vorangeht, will man sich auch nicht. Die Schaltung wird einem quasi zur Hand gereicht, wie einen Joystick bedient man sie beiläufig aus dem Handgelenk. Vom Fahrwerk her ist man eher auf der beschaulichen Seite, das Lenkrad dient eher der ungefähren Kurvenpeilung als Präzisionsmanövern. Zur Ausstattung gehört ein City-Notbrems- und Spurhalteassistent. Der Berlingo ist robust ausgelegt – mit einem Leergewicht von mindestens 1550 Kilogramm in der leichtesten Variante (mit einer halben Tonne Zuladung). Apropos Variante: Einfach Berlingo bestellen spielt es nicht. Bis hin zu den Farbmustern der Polsterung lässt sich der Citroën nach Wunsch einrichten, zu entscheiden wäre auch, ob man in Basisausstattung (mit 110-PS-Benziner, ab 21.500 Euro) oder komfortabel und nahezu voll ausgestattet wie im Pkw reisen will (ab 30.300 Euro mit Automatik, jeweils für Größe Medium). (tiv) "Joystick"-Schaltung – Die Presse

Compliance-Hinweis: Die Reisen zu Produktpräsentationen wurden von den Herstellern unterstützt. Testfahrzeuge wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)