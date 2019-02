Mazda 3: Pferd und Reiter auf der Flucht aus dem Einerlei

Von den japanischen Automarken ist Mazda die erfolgreichste in Österreich, was einigermaßen kurios ist, denn global gesehen ist die Marke aus Hiroshima eine kleine Nummer. Unter den Japanern liegt sie weltweit auf Platz fünf (hinter Toyota, Honda, Nissan und Suzuki). Dafür feierte man 2018 den dritten Absatzrekord in Folge, über 1,6 Millionen Exemplare wurden verkauft (zum Vergleich: Bei BMW waren es über 2,1 Millionen).

Die Unabhängigkeit und kompakte Größe (oder Kleinheit) des Herstellers hat auch einige Vorteile. Das Sortiment ist schön übersichtlich (in Genf kommt eine neue Baureihe zwischen CX-3 und CX-5 dazu), es gibt nichts Größeres als Vierzylinder unter der Motorhaube, und vor wenigen Jahren hat sich Mazda eine ambitionierte Designphilosophie verordnet, die über bloßes Styling weit hinausgeht. Die Besinnung auf japanische Traditionen und Stärken soll jedenfalls nicht nur fürs Auge sein, gern wird zum Beispiel die Einheit von Pferd und Reiter angeführt, so soll sich's halt anfühlen.

Die hohe Ladekante hält Biertrinker fit. – (c) Werk

Drama mit dem Licht

Den zwei jüngsten Konzeptautos wurden höchste Ehren in Connaisseurkreisen zuteil, und Elemente davon finden sich in allen Neuerscheinungen. Als vorläufiger Höhepunkt darf der soeben präsentierte Mazda 3 gelten, schon äußerlich wirklich ein tapferer Vorstoß.

Stolz der Stilisten sind die kunstvoll konturierten Oberflächen, die sich dem Amusement von Lichtspielen hingeben, regelrechte „Lichtdramen“ sollen sich darin abspielen, wie der Designer schwärmt, „einzigartige Spiegelungen“. Was soll man sagen, der 3er steht wirklich fesch da. Vorn funkeln LED-Leuchten aus hauchdünnen Schlitzen, das Heck zeigt einen etwas voluminösen Abgang, und an der Ladekante sehen wir gleich, dass hier nicht hinsichtlich Bierkisten optimiert wurde. Es gibt übrigens noch eine Variante als Limousine, die klassischer dasteht als der mit 4,46 Metern recht lang ausgefallene Hatchback.

Wir reiten los

Zwei weitere Überraschungen warten noch auf uns: Interieur und Motorisierung. Beginnen wir mit Ersterem: Der Mazda 3 hat eines der schönsten Cockpits, das uns derzeit geläufig ist, und zwar über alle Marken- und Klassengrenzen hinweg. Das beginnt mit einer Sitzposition, die man schlicht perfekt nennen darf, man wähnt sich tatsächlich im Sattel sitzend wie ein berittener Bogenschütze, um das Thema nochmals aufzugreifen. Der Dreh- und Drückregler für das (komplett überarbeitete und grafisch anspruchsvolle) Bordsystem geht gut zur Hand, und der in seiner Größe klug gewählte, weil nicht überbordende Bildschirm ist liebevoll am Armaturenträger hinterlegt wie ein Bild, das man von seinen Lieben auf den Schreibtisch stellt. Anmutung und Verarbeitung – alles verdient höchste Noten, erst recht im Kontext der neuen Ausstattungspolitik: Brot-und-Butter-Varianten sind bei Mazda gestrichen, es geht gleich auf gehobenem Niveau los.

Das Cockpit ist mustergültig gelungen. – (c) Werk

Damit sind wir beim Motor – und bei der Erkenntnis, dass doch nicht die ganze Welt zur gleichen Formel gelangt ist: kleiner Hubraum plus Turbo. In bester japanischer Tradition beschreitet Mazda einen Sonderweg, der zu einem frei saugenden Zwei-Liter-Motor führt, einer im Fahrzeugbau vom Aussterben bedrohten Gattung. Und durchaus etwas für den Feinspitz, so genussvoll lassen sich hier Gänge ausdrehen, auch wenn die Drehzahl zum Zweck des Kraftstoffsparens die meiste Zeit eher unten bleibt. Mit dem kurzwegigen Schaltgetriebe ist es ein Spaß, umgehend Sprintbereitschaft herzustellen, die 122 PS lassen eine lebhafte Gangart zu. Ein Mildhybridsystem rekuperiert Bewegungsenergie, taucht aber nicht direkt an, bzw. das agil, aber nicht übermäßig straff ausgelegte Fahrwerk, das mit geringen Abrollgeräuschen punktet. Das Ausmaß der Detailarbeit kann man auch anhand der sehr geringen Windgeräusche bei Autobahntempo erahnen. Nicht getestet haben wir die Automatik mit sechs Gängen. Diesel hat Mazda nach wie vor im Programm, auch wenn man ihm nur fünf Prozent Zuspruch zutraut. Man darf schon auf die „Kompressionszündungstechnologie“ namens Skyactiv-X später im Jahr gespannt sein.

Compliance-Hinweis: Die Reisen zu Produktpräsentationen wurden von den Herstellern unterstützt. Testfahrzeuge wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Mazda 3 Maße: L/B/H: 4460/1795/1435 mm. Radstand: 2725 mm. Kofferraumvolumen: 330–1026 Liter. Leergewicht: ab 1350 kg. Motoren: Benzin: Skyactive-G 2.0. R4-Otto, 1998 ccm. Max. 90 kW (122 PS), 213 Nm. 0–100 km/h in 10,4 sec. Vmax: 197 km/h. Verbrauch: 5,1 l/100 km laut Norm.

Diesel: Skyactiv-G 1.8. R4-Turbodiesel, 1759 ccm. Max. 85 kW (116 PS), 270 Nm. 0–100 km/h in 10,3 sec. Vmax: 194 km/h. Verbrauch: 4,1 l/100 km laut Norm.

Alle: Frontantrieb, Getriebe: sechs Gänge manuell, Sechs-Gang-Automatik optional.

Skyactiv-X (Ottomotor selbstzündend) mit 4WD-Option ab Ende 2019. Preise: Skyactiv-G 2.0: ab 23.990 Euro, Skyactiv-D 1.8: ab 26.390 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)