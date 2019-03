Gut und Böse des E-Autos

Elektroautos sind gut für die Umwelt. Heißt es. Aber nur von „selbst ernannten E-Eliten, autochthonen Zukunftsforschern und anderen bunten Charakteren“. Dann ist es also schlecht für die Umwelt, vor allem, wenn der Strom für ein E-Auto nicht aus umweltfreundlichen Wind- oder Wasserkraftwerken kommt? Auch falsch. Schließlich müsste man bei einer solchen Rechnung auch den Produktionsaufwand für Benzin oder Diesel berücksichtigen.

Es ist also alles nicht so einfach – und das bringt Stefan Pabeschitz (der auch Mitarbeiter dieser Zeitung ist) recht unterhaltsam auf den Punkt. In seinem Buch mit dem provokanten Titel „Die Grüne Farce“ zerlegt er argumentativ Öko-Phrasen und Vorurteile, wie jenes vom umweltfreundlichen bzw. -schädlichen Elektroauto. Dabei haut Pabeschitz nicht, wie der Titel vermuten lässt, einseitig auf die Öko-Lobby hin, sondern argumentiert in jede Richtung.

Man muss also mitdenken und merkt, dass nicht alles schwarz und weiß ist, sondern dass es dazwischen viele Grautöne gibt. Durchaus lehrreich in einer Welt, die gern einfache Lösungen hat. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)